Алар Карис и Кристен Михал поздравили Дональда Трампа с победой на выборах

„Эстония ценит свой прочный союз с Соединенными Штатами, основанный на общих демократических идеалах и совместной приверженности глобальной безопасности. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего тесного сотрудничества в ближайшие годы“, — написал Алар Карис в фэйсбуке.

Премьер-министр Кристен Михал также поздравил Трампа с впечатляющей победой на выборах. Он отметил в своем посте в Twitter, что Эстония и США всегда были близкими союзниками, и выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество стран укрепит трансатлантические отношения и предотвратит победу агрессоров.

К 11 утра по таллиннскому времени Дональд Трамп фактически обеспечил себе победу в президентской гонке и начал получать поздравления от европейских лидеров, включая не только президента Эстонии, но и Владимира Зеленского.

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