ВИДЕО | Трамп - новый (старый) президент США. Как это коснется Эстонии и Украины?

Журналист RusDelfi Марина Бегункова обсуждает это с политологом Райво Варе и депутатом Рийгикогу от Партии реформ Марией Юферевой-Скуратовски.

Райво Варе: Конкретные результаты, сколько голосов выборщиков (будет у Трампа), не думаю, что кто-то мог предсказать. Но победа Трампа вписывается в 80-летний цикл американской истории. Никогда такого не было, и теперь опять. Так что это, возможно, предсказуемо.

Мария Юферева-Скуратовски: Кандидаты шли вровень, никто не решался предсказывать конкретный результат. Но я заметила, что многие источники склонялись в пользу Камалы Харрис. И я стала сама в это верить. Но эти прогнозы не сбылись. Причем не сбылись с большой неточностью.

То есть Америка не готова в женщине-президенту?

М.Ю-С. Мне кажется, женщины и в Америке, и в Эстонии больше склонны голосовать не за женщин, а за мужчин. Ставка на женщин: здравоохранение, тематика абортов. Все эти темы оказались непривлекательны для американцев.

Р.В.: Одной из конкуренток внутри партии Трампа была Ники Хейли. Дама очень представительная, очень удачный губернатор. Но у республиканцев этот полет не получился. Мы же помним, что в предыдущую избирательную кампанию был ролик, как он общается с женщинами (это было очень неприятно). Возможно, люди стараются найти комбинацию, где есть грубые типажи, которые выглядят „сильными личностями“. Трамп (он шестикратный банкрот, например) отовсюду сухим выходит из воды, и это избиратель ценит.

М.Ю-С.: По резким высказываниям, которые нереализуемы, например, закончить войну в Украине за один день, выгнать всех мигрантов и т.д., можно было сделать такой вывод. Но экономисты говорят, что его планы по снижению подоходного налога для предприятий, скорее всего, не снизят инфляцию, а увеличат ее. И куча товаров первой необходимости станет дороже. Громкие популистские обещания, боюсь, не будут реализованы.

Что будет с Украиной и с Европой?