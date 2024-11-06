ВИДЕО | Трамп - новый (старый) президент США. Как это коснется Эстонии и Украины?(12)
Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Как его новое пришествие в Белый дом отразится на Эстонии?
Журналист RusDelfi Марина Бегункова обсуждает это с политологом Райво Варе и депутатом Рийгикогу от Партии реформ Марией Юферевой-Скуратовски.
Райво Варе: Конкретные результаты, сколько голосов выборщиков (будет у Трампа), не думаю, что кто-то мог предсказать. Но победа Трампа вписывается в 80-летний цикл американской истории. Никогда такого не было, и теперь опять. Так что это, возможно, предсказуемо.
Мария Юферева-Скуратовски: Кандидаты шли вровень, никто не решался предсказывать конкретный результат. Но я заметила, что многие источники склонялись в пользу Камалы Харрис. И я стала сама в это верить. Но эти прогнозы не сбылись. Причем не сбылись с большой неточностью.
То есть Америка не готова в женщине-президенту?
М.Ю-С. Мне кажется, женщины и в Америке, и в Эстонии больше склонны голосовать не за женщин, а за мужчин. Ставка на женщин: здравоохранение, тематика абортов. Все эти темы оказались непривлекательны для американцев.
Р.В.: Одной из конкуренток внутри партии Трампа была Ники Хейли. Дама очень представительная, очень удачный губернатор. Но у республиканцев этот полет не получился. Мы же помним, что в предыдущую избирательную кампанию был ролик, как он общается с женщинами (это было очень неприятно). Возможно, люди стараются найти комбинацию, где есть грубые типажи, которые выглядят „сильными личностями“. Трамп (он шестикратный банкрот, например) отовсюду сухим выходит из воды, и это избиратель ценит.
М.Ю-С.: По резким высказываниям, которые нереализуемы, например, закончить войну в Украине за один день, выгнать всех мигрантов и т.д., можно было сделать такой вывод. Но экономисты говорят, что его планы по снижению подоходного налога для предприятий, скорее всего, не снизят инфляцию, а увеличат ее. И куча товаров первой необходимости станет дороже. Громкие популистские обещания, боюсь, не будут реализованы.
Что будет с Украиной и с Европой?
Р.В.: С Украиной будет сложно. И Украине будет сложно. Он будет работать над завершением войны и будет работать в пользу Москвы, а не Киева. И в Киеве [придется] принимать трудные решения. Он хочет заставить стороны пойти на переговоры. Потому что способность заменить США в поддержке [Украины], начиная от оружия и заканчивая информационными программами, Европе не под силу. Европа может дать деньги, но [одними] деньгами война не выигрывается. Трамп говорил, что даже угрожал Путину, но мы этого не знаем. Но концепция такова: мы будем угрожать, а все будут подчиняться. Он считает себя большим бизнесменом, которой проводит большие сделки. При этом раньше у него это не получалось. Почему должно получаться сейчас?
М.Ю-С.: С Камалой Харрис направление международной политики было бы понятно. Трамп в свою очередь критиковал страны ЕС, что те вкладываются недостаточно в бюджет НАТО. В этом плане Европа должна будет собраться. Потому что есть необходимость продолжать этот альянс. Многое будет зависеть от Европы и от стран, которые не выполняют до сих пор это требование. А вот как будет США вести себя в вопросе Украины, это большой вопрос. Но мне кажется, что никакого резкого замораживания не произойдет. Какого-то очень резкого курса я бы не ждала.
Когда был штурм Капитолия, был такой парень с рогами в мехах, мне кажется, он олицетворяет Трампа, его непредсказуемую и воинственную натуру. И что перевесит в Трампе - прагматизм или воинственность - это вопрос.
Р.В.: В прошлый раз Трамп был ограничен так называемыми „воспитателями детсада“. Но сейчас он хочет сам всем рулить и дирижировать. Он воспользуется „Программой 2025“ и насытит администрацию лоялистами. И ему будут поддакивать. А чем поддакивания заканчиваются, мы знаем из истории, в том числе и других стран. Вопросы назначения ключевых постов в администрации рассматриваются Сенатом. Там будет республиканское большинство. А кошелек у нижней палаты парламента, но там, судя по всему, тоже будут в большинстве республиканцы. И создастся ситуация, когда треугольник не будет работать.
М.Ю-С.: Система сдержек и противовесов не будет действовать.
Об отношениях с Путиным
Р.В.: Трамп не позвонит Путину. Это Путин позвонит Трампу. А вот о чем будут говорить, мы не знаем. Но до конца года мы не увидим больших изменений.
Что будет с Эстонией?
Р.В.: Мы должны быть на хорошем счету. США - наш главный гарант безопасности, мы являемся союзниками. Но будут ли какие-то противоречия на фоне ситуации в Евросоюзе - это пока неизвестно. Приведу пример: это Ближний Восток. Полагаю, там будет эскалация. Иран и его прокси находятся в не очень хорошей ситуации.
М.Ю-С.: Европа стоит перед сложнейшими вызовами. Нас ждут очень непростые четыре года.
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