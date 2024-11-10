Хоккей
10.11.2024, 09:00

Эстонским хоккеистам, сыгравшим в России, запрещено использовать название „Вайперс“. Но их лига пока не в курсе

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„Вайперс“
„Вайперс“
ФОТО: Erakogu

В октябре в Ленинградской области РФ прошел турнир, посвященный 50-летию кингисеппского хоккея. Несмотря на запрет, в соревновании приняла участие команда под названием „Вайперс“ (Таллинн). RusDelfi собрал комментарии представителей Эстонского хоккейного союза (ЭХС), одноименного клуба, а также любительской лиги, где выступают „проштрафившиеся“ игроки.

По словам председателя правления Эстонского хоккейного союза Рауно Парраса, он обсуждал ситуацию с представителями клуба „Вайперс“, разъяснив позицию ЭХС, согласно которой всем лицензированным игрокам запрещено участвовать в хоккейных мероприятиях в России и Беларуси. Однако поскольку в турнире участвовали хоккеисты-любители, ЭХС не имеет полномочий для их наказания. Рауно Паррас также отметил, что руководитель клуба „Вайперс“ Дмитрий Кисилевич выразил недовольство произошедшим. Кисилевич пообещал провести разговор с участниками турнира и принять соответствующие меры.

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