10.11.2024, 09:00
Эстонским хоккеистам, сыгравшим в России, запрещено использовать название „Вайперс“. Но их лига пока не в курсе(1)
ФОТО: Erakogu
В октябре в Ленинградской области РФ прошел турнир, посвященный 50-летию кингисеппского хоккея. Несмотря на запрет, в соревновании приняла участие команда под названием „Вайперс“ (Таллинн). RusDelfi собрал комментарии представителей Эстонского хоккейного союза (ЭХС), одноименного клуба, а также любительской лиги, где выступают „проштрафившиеся“ игроки.