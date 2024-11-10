Эстонским хоккеистам, сыгравшим в России, запрещено использовать название „Вайперс“. Но их лига пока не в курсе

По словам председателя правления Эстонского хоккейного союза Рауно Парраса, он обсуждал ситуацию с представителями клуба „Вайперс“, разъяснив позицию ЭХС, согласно которой всем лицензированным игрокам запрещено участвовать в хоккейных мероприятиях в России и Беларуси. Однако поскольку в турнире участвовали хоккеисты-любители, ЭХС не имеет полномочий для их наказания. Рауно Паррас также отметил, что руководитель клуба „Вайперс“ Дмитрий Кисилевич выразил недовольство произошедшим. Кисилевич пообещал провести разговор с участниками турнира и принять соответствующие меры.