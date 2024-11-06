Мнение
06.11.2024, 12:31

МНЕНИЕ | Америка снова станет великой или погрязнет в пучине внутренних противоречий?

 
„Величие Америки не в её прошлом, а в её будущем“

  • Скачок насилия в мире произошел во время президентства Джо Байдена

  • Европа должна рассчитывать на свои силы, а не зависеть от США

  • Потребуется единая стратегия в отношении Китая, который в будущем станет главной угрозой для западной системы международных отношений

Nikita Volkov
Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США
Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США
ФОТО: Mariliis Tarja | Delfi Meedia

Несомненно, у части сторонников демократов и противников Трампа могут быть опасения, однако возвращение Трампа к власти несёт в себе больше пользы, нежели вреда как для американской публики, так и для мировой аудитории, считает специалист по международным отношениям Никита Волков.

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