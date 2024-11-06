06.11.2024, 12:31
МНЕНИЕ | Америка снова станет великой или погрязнет в пучине внутренних противоречий?
„Величие Америки не в её прошлом, а в её будущем“
Скачок насилия в мире произошел во время президентства Джо Байдена
Европа должна рассчитывать на свои силы, а не зависеть от США
Потребуется единая стратегия в отношении Китая, который в будущем станет главной угрозой для западной системы международных отношений
ФОТО: | Delfi Meedia
Несомненно, у части сторонников демократов и противников Трампа могут быть опасения, однако возвращение Трампа к власти несёт в себе больше пользы, нежели вреда как для американской публики, так и для мировой аудитории, считает специалист по международным отношениям Никита Волков.