Мощный вечер в Лиге чемпионов: чем порадовали вчерашние игры?

1. ПСВ просто помножил на ноль Жирону. И в равных составах испанцы еле выдерживали, а после удаления начали разваливаться. До третьего ещё как-то держались, а потом просто выкинули полотенце на ринг, там ещё пара мячей за время после четвёртого должна была заходить.

.2. Загреб вынес в гостях Слован, пропустив первым. Первый круг в ЛЧ нового формата хорваты прошли в итоге успешнее Баварии, обыгравшей их 9:2 в первом туре.

3. Селтик пропустил от Лейпцига первым, но в итоге накидал трёшку в ответ и выиграл. Да, дома шотландцы всегда получают приличный буст за счёт фанов, но тут казалось, что как-то уж немцы справятся, с нулём очков после трёх туров терять совсем нельзя было. А в итоге - такое фиаско.

4. Ливерпуль и Байер час держали нули на табло, а потом Диас поймал соперника на попытке создать офсайд - и за оставшиеся полчаса команда Слота забила ещё трижды. Много бы отдал за то, чтобы заглянуть после игры в мысли: а) Слота, которого позвали после отказа Алонсо; б) Алонсо, так вернувшегося на Энфилд; в) боссов Ливерпуля, кажется, суперугадавших летом с новым тренером

5. Реал сгорел дома Милану - после 0:4 в класико 1:3 от совсем не блестяще начавших сезон итальянцев были не самым ожидаемым вариантом счёта. Но Фонсека второй раз за сезон в критической для себя ситуации, когда какое-то особо неудачное поражение могло и к отставке привести, снова добыл результат - в конце сентября обыграли Интер, теперь вот Реал на его поле. Анчелотти отставка не грозит, но времени на то, чтобы понять, как сбалансировать состав, у него не так много. И если уж думать, как и в случае с ливерпульским матчем, о том, чтоб сыграть в „быть Джоном Малковичем“, то хотелось бы побывать в головах Родриго и Беллингема. Первый совсем уж выпал сейчас из старта, второй - потерял в значении для игры команды в сравнении со второй половиной прошлого сезона, что уж говорить о первой.