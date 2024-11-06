МНЕНИЕ | Победили Трамп и психотерапевты: их услуги понадобятся многим американцам

Что определенно, без всяких вероятностей - это что победу одержали специалисты по анализу опросов и электоральным прогнозам. Небольшая ошибка у прогнозов была, но в целом всё было исключительно точно.

Что определенно, Дональд Трамп - историческая фигура в американской политике. Впервые за 130 с лишним лет и во второй раз за всю историю бывший президент, проиграв одни выборы, выигрывает их снова. В 2024 году Трампу удалось, не теряя своей базы, привлечь на свою сторону совсем немного новых избирательниц, молодых, цветных и т.п. - и тем не менее этого „немного“ вполне хватило.

Вице-президентка Харрис провела мощную избирательную кампанию, не совершив никаких фундаментальных ошибок. И, тем не менее, этого не хватило - в ситуации, когда действующий президент непопулярен, большинство граждан считает что страна идёт не туда, а соперник силён, было мало не совершать ошибок. Нужно было больше.

Одним из виновников поражения демократов является президент Байден, который должен был отказаться идти на выборы два года назад, когда уже было ясно, что большинство американцев, включая большинство демократов, против этого. Тем, что он протянул так долго, что серьёзно подорвал шансы любого кандидата от своей партии.

Инфляция 2021-23 годов, результат, прежде всего, пандемии и, во вторую очередь, стимулирующей политики администраций Трампа и Байдена (правильной политики!) нанесла большой удар по демократам. Несправедливо считать её результатом действий Байдена, но в политике нет справедливости - президент отвечает за происходящее.

Во внешней политике администрация Байдена делала многое правильно - и поддерживая Украину, и поддерживая Израиль, но в итоге оказалась малоуспешной. Опять-таки, в политике определенно лучше быть неправым и удачливым, чем правым и неудачливым. Половинчатая поддержка - и Украины, и Израиля, и мирных палестинцев - привела к тому, что недовольными оказались и те, кто выступал за то, чтобы поддержки было больше и те, кто выступал против.