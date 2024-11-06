МНЕНИЕ | Победили Трамп и психотерапевты: их услуги понадобятся многим американцам
Хотя до полного подведения итогов ещё недели, а до предварительного - часы или даже дни, для победы Харрис нужно почти чудо. С большой вероятностью победу на выборах одерживает республиканский кандидат Дональд Трамп, пишет экономист Константин Сонин.
Что определенно, без всяких вероятностей - это что победу одержали специалисты по анализу опросов и электоральным прогнозам. Небольшая ошибка у прогнозов была, но в целом всё было исключительно точно.
Что определенно, Дональд Трамп - историческая фигура в американской политике. Впервые за 130 с лишним лет и во второй раз за всю историю бывший президент, проиграв одни выборы, выигрывает их снова. В 2024 году Трампу удалось, не теряя своей базы, привлечь на свою сторону совсем немного новых избирательниц, молодых, цветных и т.п. - и тем не менее этого „немного“ вполне хватило.
Вице-президентка Харрис провела мощную избирательную кампанию, не совершив никаких фундаментальных ошибок. И, тем не менее, этого не хватило - в ситуации, когда действующий президент непопулярен, большинство граждан считает что страна идёт не туда, а соперник силён, было мало не совершать ошибок. Нужно было больше.
Одним из виновников поражения демократов является президент Байден, который должен был отказаться идти на выборы два года назад, когда уже было ясно, что большинство американцев, включая большинство демократов, против этого. Тем, что он протянул так долго, что серьёзно подорвал шансы любого кандидата от своей партии.
Инфляция 2021-23 годов, результат, прежде всего, пандемии и, во вторую очередь, стимулирующей политики администраций Трампа и Байдена (правильной политики!) нанесла большой удар по демократам. Несправедливо считать её результатом действий Байдена, но в политике нет справедливости - президент отвечает за происходящее.
Во внешней политике администрация Байдена делала многое правильно - и поддерживая Украину, и поддерживая Израиль, но в итоге оказалась малоуспешной. Опять-таки, в политике определенно лучше быть неправым и удачливым, чем правым и неудачливым. Половинчатая поддержка - и Украины, и Израиля, и мирных палестинцев - привела к тому, что недовольными оказались и те, кто выступал за то, чтобы поддержки было больше и те, кто выступал против.
Наконец, администрация Байдена провалилась в части борьбы с нелегальной иммиграцией. Надо было просыпаться на два года раньше.
Что будет делать Трамп в качестве президента, помимо шума? Республиканцы получили контроль над Сенатом, но пока неясно, что будет в Палате представителей. Если демократы выиграют Палату представителей, то это будет в первый раз за... сколько лет? 100? 200? Не могу вспомнить случай, чтобы одновременно власть поменялась в обеих палатах парламента, но в разные стороны. Если республиканцы получат контроль в обеих палатах, то снизят налоги - они всегда это делают. Расходы им сократить не удастся, так что вырастет дефицит и ускорится рост госдолга.
Из НАТО Трамп не выйдет, нет у него на это мандата и не хватит политической силы, но нервничать придётся как в прошлый раз.
Для повышения тарифов согласия Конгресса практически не требуется, а повышение тарифов - главная планка Трампа, тот самый сдвиг влево, который принес ему голоса рабочего класса в Ржавом поясе. Тарифы - чудовищно вредная экономическая политика и даже трампистские экономисты реально против тарифов. Но символическое повышение будет, как же.
Из НАТО Трамп не выйдет, нет у него на это мандата и не хватит политической силы, но нервничать придётся как в прошлый раз. Сенат, в котором большинство останется у демократов + антитрампистских республиканцев, согласится на назначение только право-центристских министров. Типа госсекретарь Рубио, например. Помощь Украине будет задерживаться, сокращаться, сопровождаться громкими требованиями и т.п., но, думаю, в целом продолжится. В меньшем объёме, с меньшей регулярностью и т.п., и тем не менее.
Трамп также обещал массовую депортацию нелегальных иммигрантов, но этого не произойдёт. Это как „со стеной, за которую заплатит Мексика“, обещанную в 2016 году. Стену не построили, Мексика не заплатила ни цента, и тем не менее Трамп „сдержал обещание“ в глазах его избирательниц. Так же будет и с депортациями.
Регуляторная нагрузка на экономику снизится. Это - основная забота серьёзных экономистов, поддерживающих Трампа. Она снизилась в 2016-2020, снизится и в этот раз.
Да, помимо прогнозистов и собственно Трампа, ещё одними победителями выборов 2024 станут психотерапевты. Их услуги на протяжении четырёх лет понадобятся многим американкам и американцам.
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