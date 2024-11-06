В США республиканцы получили большинство в сенате

В Западной Вирджинии победил Джим Джастис, заняв место Джо Манчина, который до 2024 года представлял Демократическую партию, а затем стал независимым конгрессменом. В Огайо победил Берни Морено, который, согласно прогнозам, обошел действующего сенатора, демократа Шеррода Брауна.

Две эти победы позволили республиканцам занять как минимум 51 место в 100-местном сенате.

Кроме того, республиканцы могут расширить большинство в палате представителей конгресса — представители партии отобрали места у демократов в округах в Пенсильвании и Северной Каролине. В то же время демократы обошли республиканцев в округах в штатах Нью-Йорк и Алабама. Чтобы получить большинство в 435-местной палате, демократам нужно получить не менее шести мест. Окончательные результаты голосования станут известны через несколько дней.

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