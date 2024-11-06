Сенсации в Лиге чемпионов: „Спортинг“ разгромил „Манчестер Сити“ в прощальном матче Аморима, „Реал“ проиграл „Милану“, а „Ливерпуль“ разнес „Байер“
В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 4-го тура.
„Манчестер Сити“ пропустил 4 гола от „Спортинга“
Рубен Аморим, который на следующей неделе официально станет главным тренером „Манчестер Юнайтед“, завершил свою тренерскую карьеру в лиссабонском „Спортинге“ на высокой ноте. В последнем матче под его руководством команда на домашнем поле уверенно победила действующего чемпиона Англии, „Манчестер Сити“, со счётом 4:1.
Фил Фоден открыл счет уже на 4-й минуте, выведя „Манчестер Сити“ вперед. Однако „Спортинг“ сумел перевернуть игру в свою пользу. На 38-й минуте шведский форвард Виктор Дьёкереш восстановил равновесие, а сразу после перерыва Максимилиано Араухо забил второй гол, выведя португальцев вперед. На 49-й минуте Дьёкереш хладнокровно реализовал пенальти, обеспечив „Спортингу“ убедительное преимущество.
На 69-й минуте у „Манчестер Сити“ появился шанс сократить отставание, однако их главный бомбардир Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти, пробив в перекладину, упустив возможность вернуть свою команду в игру.
Виктор Дьёкереш продолжил свою феерию и через 12 минут после нереализованного пенальти Холанда вновь подошел к 11-метровой отметке. Спокойно пробив, он оформил хет-трик и закрепил победу „Спортинга“ с итоговым счетом 4:1, окончательно похоронив надежды „Манчестер Сити“ на камбэк.
„Ливерпуль“ уничтожил „Байер“
Первый тайм матча прошел без голов, однако после перерыва „Ливерпуль“ продемонстрировал свою силу. На 61-й минуте нападающий Луис Диас открыл счет, получив передачу от Кёртиса Джонса. Всего через три минуты Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев, точным ударом с паса Мохамеда Салаха. На 83-й минуте Диас вернулся на поле в роли главного героя, оформляя дубль после передачи Салаха. Завершил же вечер невероятным хет-триком на 90+2-й минуте, подытожив блестящее выступление „Ливерпуля“.
„Реал“ не смог справиться с „Миланом“
Действующий чемпион Лиги чемпионов, мадридский „Реал“, потерпел неожиданное поражение на своем поле со счетом 1:3 от „Милана“. В начале встречи защитник „Милана“ Малик Тшау открыл счет, заставив хозяев спешить исправить ситуацию. Винисиус Жуниор смог сравнять положение, успешно реализовав пенальти. Однако на 39-й минуте нападающий Альваро Мората вновь вывел „Милан“ вперед, и гости не собирались останавливаться. В середине второго тайма полузащитник Тейани Рейндерс закрепил преимущество „Милана“, поставив точку в этом противостоянии.
Что было еще?
„Лилль“ и „Ювентус“ поделили очки во Франции, сыграв вничью (1:1). Хозяева поля вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Джонатана Дэвида, но „Ювентус“ не позволил себе потерять очки. На 60-й минуте сербский нападающий Душан Влахович спокойно реализовал пенальти, восстановив равенство на табло и спасая свою команду от поражения.
„Боруссия“ из Дортмунда одержала трудную победу над „Штурмом“ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Дониелл Мален на 86-й минуте, обеспечив своей команде важные три очка.
Результаты:
„Слован“ Братислава – „Динамо“ Загреб 1:4
Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72
ПСВ – „Жирона“ 4:0
Голы: Фламинго, 16, Тильман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 89 (авт.)Удаление: Мартинес, 55 (Жирона)
„Боруссия“ Дортмунд – „Штурм“ 1:0
Гол: Мален, 86
„Селтик" – „РБ Лейпциг“ 3:1
Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23
„Реал“ – „Милан“ 1:3
Голы: Винисиус, 23 (п) – Тиав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73
„Лилль" – „Ювентус" 1:1
Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60
„Ливерпуль“ – „Байер“ 4:0
Голы: Диас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63
„Спортинг“ Лиссабон – „Манчестер Сити“ 4:1
Голы: Дёкереш, 38, 49 (п), 81 (п), Араухо, 46 – Фоден, 4Нереализованный пенальти: Голанд, 69 (МанСити)
„Болонья“ – „Монако“ 0:1
Гол: Керер, 86
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