Сенсации в Лиге чемпионов: „Спортинг“ разгромил „Манчестер Сити“ в прощальном матче Аморима, „Реал“ проиграл „Милану“, а „Ливерпуль“ разнес „Байер“

„Манчестер Сити“ пропустил 4 гола от „Спортинга“

Рубен Аморим, который на следующей неделе официально станет главным тренером „Манчестер Юнайтед“, завершил свою тренерскую карьеру в лиссабонском „Спортинге“ на высокой ноте. В последнем матче под его руководством команда на домашнем поле уверенно победила действующего чемпиона Англии, „Манчестер Сити“, со счётом 4:1.

Фил Фоден открыл счет уже на 4-й минуте, выведя „Манчестер Сити“ вперед. Однако „Спортинг“ сумел перевернуть игру в свою пользу. На 38-й минуте шведский форвард Виктор Дьёкереш восстановил равновесие, а сразу после перерыва Максимилиано Араухо забил второй гол, выведя португальцев вперед. На 49-й минуте Дьёкереш хладнокровно реализовал пенальти, обеспечив „Спортингу“ убедительное преимущество.

На 69-й минуте у „Манчестер Сити“ появился шанс сократить отставание, однако их главный бомбардир Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти, пробив в перекладину, упустив возможность вернуть свою команду в игру.

Виктор Дьёкереш продолжил свою феерию и через 12 минут после нереализованного пенальти Холанда вновь подошел к 11-метровой отметке. Спокойно пробив, он оформил хет-трик и закрепил победу „Спортинга“ с итоговым счетом 4:1, окончательно похоронив надежды „Манчестер Сити“ на камбэк.

„Ливерпуль“ уничтожил „Байер“

Первый тайм матча прошел без голов, однако после перерыва „Ливерпуль“ продемонстрировал свою силу. На 61-й минуте нападающий Луис Диас открыл счет, получив передачу от Кёртиса Джонса. Всего через три минуты Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев, точным ударом с паса Мохамеда Салаха. На 83-й минуте Диас вернулся на поле в роли главного героя, оформляя дубль после передачи Салаха. Завершил же вечер невероятным хет-триком на 90+2-й минуте, подытожив блестящее выступление „Ливерпуля“.

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