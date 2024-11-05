Мэр Нарвы: до марта цены на отопление в городе не повысятся

„Нам удалось договориться о том, что в холодную погоду Enefit может запускать 11-й блок Балтийской электростанции. Для этого имеется резерв в три месяца и одну неделю“, - сказал Тоотс. Благодаря этому тариф отопления для нарвитян будет оставаться в тех же пределах, как это было до сих пор.

По договоренности на сегодняшний день, речь идет о декабре, январе и феврале: „Я спокоен на три месяца. Естественно, зима будет длиннее. То есть, морозы начнутся, я думаю, во второй половине ноября. Обязательно зима будет и в марте. И это вопрос переговоров с Министерством финансов, которому подчиняется наш энергетический концерт, о том, как выйти из этого положения“.

Тоотс считает, что решить проблему тепла для Нарвы можно строительством новой котельной. Однако самое раннее, когда она может быть готова и запущена в работу - это 2028 год. Что же делать в оставшиеся четыре года?

„До весны 2025 года у нас вопрос решен, - ответил мэр Нарвы. - Что будет в последующие годы, мы сейчас думаем“.

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