Правда ли, что во время недавнего визита в Китай главу МИД ФРГ Анналену Бербок никто не встретил у трапа?
В конце октября 2024 года в интернете разошлась информация о том, что министр иностранных дел Германии прилетела в КНР, однако по прилёте её демонстративно не встретили представители принимающей стороны. Мы решили проверить достоверность этой новости.
Об унижении, которому подвергли в Китае главу немецкого МИД, рассказали „Газета.ru“, „Комсомольская правда“, „Московский комсомолец“, „Вечерняя Москва“, Lenta.ru и другие российские СМИ. В качестве доказательства приводится 19-секундное видео, на котором Бербок выходит из самолёта в аэропорту Пекина, но у трапа её ожидают лишь водитель и сотрудники аэропорта. Роликом также делились пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook), блог-платформ („Пикабу“, LiveJournal) и крупные Telegram-каналы: „На самом деле на Днепре“ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир • новости“ (732 000), „Сплетница“ (327 000), „КБ“ (228 000), „Дядя Слава“ (179 000) и др.
„Проверено“ не удалось обнаружить в авторитетных немецких, китайских и международных СМИ или на официальных ресурсах МИД ФРГ информацию о том, что Бербок посещала Китай в октябре 2024 года. Судя по списку её официальных поездок на сайте немецкого внешнеполитического ведомства, она была в Китае лишь один раз — в апреле 2023 года. Однако видео точно не было снято в ходе той поездки. В частности, на фото немецких СМИ, опубликованных по прилёте Бербок в Китай, министр одета иначе — не в тёмно-бордовое платье, а в светлую блузку и зелёные брюки. Тогда чиновницу у трапа самолёта встречали представители официального Пекина.
Обратный поиск по изображению свидетельствует, что на вирусном видео запечатлено прибытие главы немецкого МИД не в Китай в октябре 2024 года, а в Малайзию в январе. И действительно, если посмотреть снимки Бербок из той поездки и сравнить их с кадрами, где она спускается по трапу, видно, что на ней надето то же самое платье. Люди, попавшие в кадр на разбираемой записи, также фигурируют и на фотографиях разных фотоагентств из поездки Бербок в Малайзию.
Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на пресс-брифинге 28 октября 2024 года подтвердил, что ставший вирусным ролик был снят ещё в начале года в Малайзии. Он объяснил, что из-за непредвиденных обстоятельств самолёт тогда приземлился в другой части аэропорта, поэтому встречающая делегация ожидала Бербок в некотором отдалении и на видео не попала.
Установить, где именно впервые появился этот ролик с некорректным описанием, „Проверено“ не удалось, однако на русском языке, вероятнее всего, первым стал пост в Telegram-канале „Разговор обывателей на кухне“. Он был опубликован 28 октября в 04:46 по московскому времени и набрал всего около 700 просмотров. В посте не было указано, что это недавний визит, — автор просто привёл пример того, как в Китае встречают европейских чиновников. В тот же день видео начало расходиться по другим Telegram-каналам, и некоторые из них уже уточняли, что речь идёт о визите, который произошёл вчера, а также называли произошедшее конфузом дня.
Таким образом, никакого скандала с унижением Бербок по прибытии в Китай не было — как минимум потому, что она не посещала КНР уже больше года. Видео, которое распространяется по Сети с неверным описанием, было снято в Малайзии, где встречающие всё-таки ожидали немецкого министра. Однако из-за того, что самолёт по техническим причинам приземлился не в той зоне аэропорта, где это было запланировано, они не попали на видео, где Бербок спускается по трапу.
Итог: Неправда