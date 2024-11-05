Правда ли, что во время недавнего визита в Китай главу МИД ФРГ Анналену Бербок никто не встретил у трапа?

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„Проверено“ не удалось обнаружить в авторитетных немецких, китайских и международных СМИ или на официальных ресурсах МИД ФРГ информацию о том, что Бербок посещала Китай в октябре 2024 года. Судя по списку её официальных поездок на сайте немецкого внешнеполитического ведомства, она была в Китае лишь один раз — в апреле 2023 года. Однако видео точно не было снято в ходе той поездки. В частности, на фото немецких СМИ, опубликованных по прилёте Бербок в Китай, министр одета иначе — не в тёмно-бордовое платье, а в светлую блузку и зелёные брюки. Тогда чиновницу у трапа самолёта встречали представители официального Пекина.

Обратный поиск по изображению свидетельствует, что на вирусном видео запечатлено прибытие главы немецкого МИД не в Китай в октябре 2024 года, а в Малайзию в январе. И действительно, если посмотреть снимки Бербок из той поездки и сравнить их с кадрами, где она спускается по трапу, видно, что на ней надето то же самое платье. Люди, попавшие в кадр на разбираемой записи, также фигурируют и на фотографиях разных фотоагентств из поездки Бербок в Малайзию.