В России признана нежелательной ассоциация игроков в „Что? Где? Когда?“

Эта организация объединяет, по её данным, более 200 участников спортивных версий популярных интеллектуальных игр „Что? Где? Когда?“, „Брейн-ринг“ и „Своя игра“ по всему миру, в том числе и в России.

Объявление о признании организации нежелательной Генпрокуратура в своём телеграм-канале стилизовала под вопрос из игры „Что? Где? Когда?“. „Внимание, правильный ответ. Деятельность международного клуба Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, активно поддерживающего иноагентов и распространяющего в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства России, признана нежелательной на территории нашей страны“, – сообщает ведомство.

На сайте Генпрокуратуры разъясняется, что ассоциация якобы „задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России“. В вину ей ставится также то, что „командам из России и Белоруссии запрещено выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах“, зато „в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной“.

Ассоциацию основали в 2021 году участники интеллектуального движения („знатоки“), недовольные политикой руководства Международной ассоциации клубов (МАК) ЧГК, в том числе её тесными связями с российским Первым каналом. Ассоциация проводит различные турниры по интеллектуальным играм в разных странах. Она заявляла и о намерении провести чемпионат мира, однако только после завершения войны в Украине.

Признание организации нежелательной (формально в список её должен внести Минюст) означает запрет на её деятельность в России. Сотрудничество с такой организацией, в том числе и за рубежом, российские власти рассматривают как правонарушение или преступление.

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