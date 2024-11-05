ВИДЕООБЗОР | Небывалое равенство сил: пять вопросов, на которые следует обратить внимание в ночь выборов в США
На сей раз президентские выборы в США являются экстраординарными, поскольку все без исключения опросы и модели прогнозирования показывают абсолютно равные шансы у кандидата от демократической партии Камалы Харрис и у кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
То обстоятельство, что разрыв между кандидатами ничтожно мал, может привести к тому, что окончательных результатов выборов придется ждать долго. Если четыре года назад итоги подвели только в субботу, то и в этот раз ожидание может быть таким же длительным или даже еще дольше.
В то же время многое уже выяснится утром в среду, 6 ноября, когда все избирательные участки в США будут закрыты.
Портал Delfi выделил ряд наиболее важных вопросов, на которые стоит обратить внимание в ночь выборов, и поинтересовался у журналистов, что делает нынешние выборы беспрецедентными.
Подробнее смотрите в видео!
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