ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (986-й день) | Минобороны Украины сообщило о начале боестолкновений с северокорейскими военными в Курской области
Подводим итоги очередного дня войны.
Воздушные силы ВСУ: за последние три месяца Россия атаковала Украину 4300 беспилотниками
В августе, сентябре и октябре 2024 года российские военные атаковали Украину 4300 ударными беспилотниками типа „Shahed“ и беспилотников других типов, имитирующих настоящие „Шахеды“, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Из них 3063 дрона удалось сбить силами ПВО, это 71%, уточнили украинские военные.
Следовательно, прямые попадания российских беспилотников составили 5%, говорится в сообщении.
Глава Минобороны Украины подтвердил небольшие боестолкновения с северокорейскими военными в Курской области
Об этом заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
„Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что за несколько недель будет большее количество боевых столкновений, и мы будем их соответственно анализировать и пересматривать“, — заявил Рустем Умеров (цитата по изданию „Украинская правда“).
По его словам, северокорейские войска будут полностью развернуты на поле боя после учений, которые начнутся в течение следующих 10-15 дней и завершатся в течение нескольких недель.
Ранее сегодня о том, что в Курской области российские военные обучают северокорейских применять FPV и дроны разведки, а также „Ланцеты“, сообщал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В результате обстрела села в Харьковской области погибли два человека — ОВА
Сегодня около 14:00 российские военные обстреляли село Глушковка Купянского района, говорится в сообщении Харьковской ОВА.
В результате обстрела погибли два человека — мужчина и женщина 48 лет.
Ранее сегодня Харьковская ОВА сообщала, что около 9:30 армия РФ нанесла ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмского района. 40-летний мужчина получил ранение.
Страны G7 осудили расширение военного сотрудничества между КНДР и Россией
Министры иностранных дел стран „Большой семерки“, а также Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии заявили, что они серьезно обеспокоены размещением северокорейских войск в России и возможностью их использования в войне против Украины, передает агентство Reuters.
„Прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, помимо демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта“, — говорится в совместном заявлении министров.
Они также „самым решительным образом“ осудили расширение военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, включая „незаконную закупку“ Россией северокорейских баллистических ракет.
Газета Financial times со ссылкой на украинскую разведку сегодня сообщила, что в Курской области произошло первое боевое столкновение ВСУ и военных КНДР.
Глава МИД Польши: НАТО может обсудить перехват российских ракет над Украиной силами альянса
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что на ближайшей министерской встрече НАТО, вероятно, будет обсуждаться перехват российских ракет над Украиной участниками альянса. Об этом Сикорский заявил в эфире польского телеканала TVN24.
„На следующей неделе состоится очередная министерская встреча НАТО. Возможно, этот вопрос будет поднят“, — сказал министр.
Сикорский прежде уже говорил, что граничащие с Украиной страны не только имеют право, но и обязаны сбивать российские ракеты над Украиной. Однако тогда в НАТО заявили, что другие страны-участницы альянса не являются стороной конфликта, поэтому вопрос о том, чтобы сбивать российские ракеты их силами, не должен подниматься.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев хотел бы получить помощь Варшавы в перехвате ракет над территорией Украины, граничащей с Польшей.
Воздушные силы ВСУ сообщили о 48 сбитых ночью дронах
48 беспилотников было сбито ночью над территорией Украины, сообщили в утренней сводке Воздушные силы ВСУ. Еще 30 запущенных дронов были утрачены, один вернулся на территорию России.
Атакованы были Одесская, Киевская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области страны.
В Киеве дважды за ночь работала ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Также ВС ВСУ сообщили о двух сбитых управляемых ракетах, запущенных по Одесской области.
Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что в Курской области находятся уже 11 тысяч северокорейских военных
„Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению“, — сказал Зеленский. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Курской области находятся не менее 10 тысяч военных из КНДР. При этом Пентагон пока не может подтвердить достоверность этих данных.
Офис генпрокурора Украины: российские военные расстреляли шестерых украинских военнопленных на Покровском направлении
Донецкая облпрокуратура начала досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных, говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
Один из них, как утверждается, произошел в конце октября во время наступления на Селидово: российские военные захватили в плен трех украинских бойцов: и „через некоторое время“ их расстреляли, сообщают украинские правоохранители.
1 ноября во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении „еще трех военнопленных“ российские военные „убили из автоматического оружия“, говорится в заявлении Офиса генпрокуратура Украины.
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