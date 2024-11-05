ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (986-й день) | Минобороны Украины сообщило о начале боестолкновений с северокорейскими военными в Курской области

Воздушные силы ВСУ: за последние три месяца Россия атаковала Украину 4300 беспилотниками

В августе, сентябре и октябре 2024 года российские военные атаковали Украину 4300 ударными беспилотниками типа „Shahed“ и беспилотников других типов, имитирующих настоящие „Шахеды“, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Из них 3063 дрона удалось сбить силами ПВО, это 71%, уточнили украинские военные.

Следовательно, прямые попадания российских беспилотников составили 5%, говорится в сообщении.

Глава Минобороны Украины подтвердил небольшие боестолкновения с северокорейскими военными в Курской области

Об этом заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

„Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что за несколько недель будет большее количество боевых столкновений, и мы будем их соответственно анализировать и пересматривать“, — заявил Рустем Умеров (цитата по изданию „Украинская правда“).

По его словам, северокорейские войска будут полностью развернуты на поле боя после учений, которые начнутся в течение следующих 10-15 дней и завершатся в течение нескольких недель.

Ранее сегодня о том, что в Курской области российские военные обучают северокорейских применять FPV и дроны разведки, а также „Ланцеты“, сообщал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В результате обстрела села в Харьковской области погибли два человека — ОВА

Сегодня около 14:00 российские военные обстреляли село Глушковка Купянского района, говорится в сообщении Харьковской ОВА.

В результате обстрела погибли два человека — мужчина и женщина 48 лет.

Ранее сегодня Харьковская ОВА сообщала, что около 9:30 армия РФ нанесла ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмского района. 40-летний мужчина получил ранение.

Страны G7 осудили расширение военного сотрудничества между КНДР и Россией