Итоги парламентских выборов в Молдове будут обжалованы

Оппозиционный блок „Победа“ намерен опротестовать результаты второго тура президентских выборов в Молдове. Заручившаяся поддержкой большинства действующая глава государства Майя Санду „достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям“, заявили представители „Победы“ в понедельник, 4 ноября. По их мнению, проевропейский политик фактически „трижды проиграла“: референдум о вступлении в Евросоюз и оба тура выборов президента.

Голосование диаспор в России и на Западе проходило в неравных условиях, считают в блоке „Победа“. В РФ проживает самая большая диаспора, однако там открыли всего два избирательных участка, в то время как в странах Европы действовали десятки участков, но многие пустовали, указали оппозиционеры. Они призвали устранить подобную несправедливость на законодательном уровне.

Кроме того, представители „Победы“ назвали действующего президента „самозванкой“, а правление охарактеризовали как „узурпацию власти“. „Санду проиграла внутри страны, и должна уйти“, - резюмировали оппозиционеры.

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