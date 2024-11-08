ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Девушка выбрала Нарву - и не ошиблась: как жизнь в приграничном городе привела к успеху

Когда Лиза вернулась в Нарву после Таллинна, она за компанию с подругой пошла на вступительные экзамены в профтехучилище, чтобы поступить на специальность „мультимедиа“. И — поступила. До этого она уже занималась фотографией, но не думала о ней как о профессиональной деятельности.

„Фотография была со мной с начальной школы — как только бабушка вручила мне мыльницу, я стала брать её в поездки нашего класса“, — вспоминает Лиза.

„Во время учебной практики я поняла, что фотография — это то, чем я хочу заниматься, остальные сферы мультимедиа были не так интересны, — рассказывает Лиза. Мы сидим в кафе „Белая тыква“, здесь ее любят и всегда зовут делать репортажи с мероприятий. Спокойная музыка и искренний разговор. — Мне повезло встретить Дмитрия Федоткина, который вовлек в съемку фоторепортажей, а затем пошли заказы на городские мероприятия, частные фотосессии и праздники. Я тогда сразу поняла, нужно развиваться в этом направлении. Поставила себе цель за два года собрать такую базу клиентов, чтобы потом работать фотографом на постоянной основе, а свой навык вывести на профессиональный уровень, тогда увлечение станет работой, которая принесет и доход, и удовольствие“.

Путь в профессию открылся в Нарве

Лиза не всегда была такой целеустремленной. В школе она не понимала, что будет делать дальше, следовала указаниям старшего поколения, которое настаивало на учебе в университете и на получении диплома с отличием. Только со временем, которое совпало с переездом в Нарву, она стала следовать своим интересам. Но даже на собственном пути, который будоражил, оказалось не все так просто.

„Боялась и шла на все — на все работы, которые только предлагали“.