ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Девушка выбрала Нарву - и не ошиблась: как жизнь в приграничном городе привела к успеху(1)
Нарвитянке Лизе Гросс 27 лет. Ее родители живут в Таллинне. В столице Лиза оканчивала гимназию, работала, пробовала поступать в университет. Но в какой-то момент вернулась в Нарву. Здесь она встретила свою любовь и смогла, вспомнив детское увлечение — фотографию, стать востребованным фотографом. Теперь ни за что не хочет уезжать из Нарвы. RusDelfi поговорил с Лизой о том, удается ли оставаться позитивной в городе, который многие называют загибающимся, реально ли стать профессионалом, получая образование в Нарве, и за что она так любит родной город.
Когда Лиза вернулась в Нарву после Таллинна, она за компанию с подругой пошла на вступительные экзамены в профтехучилище, чтобы поступить на специальность „мультимедиа“. И — поступила. До этого она уже занималась фотографией, но не думала о ней как о профессиональной деятельности.
„Фотография была со мной с начальной школы — как только бабушка вручила мне мыльницу, я стала брать её в поездки нашего класса“, — вспоминает Лиза.
„Во время учебной практики я поняла, что фотография — это то, чем я хочу заниматься, остальные сферы мультимедиа были не так интересны, — рассказывает Лиза. Мы сидим в кафе „Белая тыква“, здесь ее любят и всегда зовут делать репортажи с мероприятий. Спокойная музыка и искренний разговор. — Мне повезло встретить Дмитрия Федоткина, который вовлек в съемку фоторепортажей, а затем пошли заказы на городские мероприятия, частные фотосессии и праздники. Я тогда сразу поняла, нужно развиваться в этом направлении. Поставила себе цель за два года собрать такую базу клиентов, чтобы потом работать фотографом на постоянной основе, а свой навык вывести на профессиональный уровень, тогда увлечение станет работой, которая принесет и доход, и удовольствие“.
Путь в профессию открылся в Нарве
Лиза не всегда была такой целеустремленной. В школе она не понимала, что будет делать дальше, следовала указаниям старшего поколения, которое настаивало на учебе в университете и на получении диплома с отличием. Только со временем, которое совпало с переездом в Нарву, она стала следовать своим интересам. Но даже на собственном пути, который будоражил, оказалось не все так просто.
„Боялась и шла на все — на все работы, которые только предлагали“.
„У меня был барьер в общении с людьми, — говорит Лиза, но сложно представить, что так когда-то было. Она спокойно, уверенно, при этом без пафоса и желания показать себя „лучшей версией“ делится опытом. — Я сильно переживала и боялась, даже когда съемки были в рамках учебной практики. Понимала, что никто не будет бить меня палками и говорить, как все плохо, я же учусь в этот момент, и плохой результат — это тоже процесс учебы. Но при этом с самого начала было страшно, что если я сделаю что-то не так, это оставит плохое впечатление обо мне, и нужно будет потом вдвойне оправдывать свое имя. В какой-то момент решила, что или так, или никак. То есть, или ты делаешь, или ты так и стоишь на месте. А у меня за плечами было несколько лет застоя, такое состояние мне не нравится. Поэтому боялась и шла на все — на все работы, которые только предлагали“.
Сначала Лиза снимала бесплатно для практики, а потом, когда появилось портфолио, потихоньку стала брать деньги. „Но я начинала с очень маленьких сумм, потому что моя совесть не позволяла называть большую цену. И до сих пор мне говорят, что я демпингую рынок, — рассказывает о первых доходах Лиза. — Я начинала с 10 евро за час съемки. Мне часто говорили, что это мало. Но я исходила из своих ощущений, сколько я готова брать за свою работу и как я ее оцениваю“.
Сейчас фоторепортаж у нее стоит 50 евро в час, а индивидуальная съемка — 40 евро без ограничения по времени. Самая популярная услуга — экспресс-фотосессия, она длится 30 минут и стоит 30 евро. „Хотя мне говорят, что нужно поднимать цены еще выше, я считаю некорректным делать это резко, — делится переживаниями Лиза. — Перепрыгивать несколько ступеней было бы странно как для клиента, так и для меня. Это создало бы ощущение, что я вдруг, без видимой причины, решила повысить цены“.
„Социальные сети создают иллюзию, что я постоянно занята, но это обманка, хотя приятная вещь“.
В этом году Лиза начала вести итоги месяца, чтобы отслеживать результативность своей работы. Раньше она вела записи хаотично. Лиза считает, что впечатление будто бы она работает все время — ложное, хотя если посмотреть на ее страницу в фейсбуке, авторские подписи к репортажам, которые выкладывают различные муниципальные организации и коммерческие компании Нарвы на своих страницах, ощущение, что Лиза бывает везде. Но она смеется: „Социальные сети создают иллюзию, что я постоянно занята, но это обманка, хотя приятная вещь — она формирует образ делового человека. Да, я стараюсь по-максимуму брать заказы. В любом случае, если я понимаю, что в один день могу взять несколько заказов, я буду брать несколько, потому что мне не сложно, а интересно“.
Есть ли поддержка от коллег в Нарве? Или каждый сам за себя?
Всегда приятно и легко работать, расти в своем деле, если есть среда, которая поддерживает, вдохновляет. По словам Лизы, в Нарве достаточно самых разных фотографов. И те, кто в основном берется за репортажи, по ее наблюдениям, обычно больше общаются друг с другом. А те, кто снимает индивидуальные заказы, более разрозненные.
„Ценно, когда люди со стажем не зажимают в себе свой опыт, а делятся им“.
„Как такового одного сообщества фотографов у нас в Нарве я не ощущаю, — рассказывает Лиза. — Настя Волкова одно время делала встречи для фотографов и для любителей фотографии. Но из-за того, что достаточно большая часть группы разъехалась, больше никто не собирал таких групп. Я не знаю даже, насколько это будет актуально теперь. Но поддержку других фотографов я чувствую. Это ценно, когда люди со стажем не зажимают в себе свой опыт, а делятся им“.
Нарва, люди, а что еще интересно?
Теперь, когда учебные годы позади, Лиза старается всегда оставаться на волне рефлексии, после каждой съемки анализирует свою работу, не выполняет ее просто на автомате. Для нее теория интересна, но без практики смысла она в ней не видит, поэтому продолжает снимать не только для заказов, но и для удовольствия и развития.
„Что-то новое проще найти в человеке, мы же постоянно меняемся, а город и природа — это состояние стабильности. И ты в этом пытаешься найти новое каждый раз, и так тренируешь еще и воображение“.
„Мне больше нравится все-таки природа и город, — улыбается фотограф. — Даже несмотря на то, что я сейчас больше снимаю людей и на мероприятиях, и индивидуально. Все равно во мне ничего так сильно не откликается, как природа и прогулки по городу. Что-то новое проще найти в человеке, мы же постоянно меняемся, а город и природа — это состояние стабильности. И ты в этом пытаешься найти новое каждый раз, и так тренируешь еще и воображение. И стоит какое-то время не гулять, как вдруг все быстро меняется, думаешь: „И когда это произошло?“ Это еще больше раззадоривает. Обещаешь себе чаще ходить, наблюдать за всем“.
„Обычно цепляет какой-то момент, — продолжает говорить о своей увлеченности самим процессом фотографирования Лиза. В глазах вспыхивает особенный огонечек. — Люди в городе, когда, например, лучи солнца как-то по-своему в определенном месте начинают играть. Когда осень — это листва, упавшая в одну секунду буквально. То есть ты это видишь, ты должен поймать мгновение. У нас прошлой зимой было красивое гало в какой-то момент — это же вообще волшебно. Момент играет ключевую роль“.
„У нас прошлой зимой было красивое гало в какой-то момент — это же вообще волшебно. Момент играет ключевую роль“.
„В городе мне нравится все наши банальные места, самые туристические, но с одним таким пунктиром, — улыбается Лиза. — Прийти и постараться найти что-то уникальное. Они очень популярны, их все фотографируют, их все видят. Каждый раз тяжелее найти что-то новое там. Но есть возможность открыть новый ракурс, заметить детали, потому что это обычно масштабные здания и территория вокруг них“.
„Привлекают меня заброшенные места, — добавляет Лиза. — Есть заброшка у парка Герасимова, я не знаю, что это было когда-то, но настолько она архитектурно красива, мне там особенно нравится в определенное время суток, когда солнце пробивается сквозь дырявые стены. В этот момент это замечательное место. У одного заброшенного здания на Кренгольме женщина, видимо из соседнего дома, ухаживает за огородиком. Там какие-то персонажи у нее есть, какие-то разные цветы. Это сочетание с заброшенностью интересно“.
„Люди вокруг нас“
Лиза, помимо фотографии, со времени учебы увлечена видео. Она ведет свой проект „Люди вокруг нас“ — снимает интервью, в которых просит рассказывать людей о себе и о своем деле.
„Мотивирует меня то, что я встречаю все больше людей, которые горят чем-то. Пока есть интересные люди, я буду продолжать снимать интервью“.
„Все спонтанно началось, у нас был урок видео на мультимедиа, и было задание взять интервью друг у друга. Я никогда до этого не брала интервью. Я подготовилась говорить с подругой, и при составлении вопросов поняла, насколько мне на самом деле интересно узнать о ней. Она вроде подруга, а оказалось, что я не особо много знаю о ней. В обычной жизни таких вопросов не задают. Так и родился проект „Люди вокруг нас“. Я выбираю людей, с которыми уже пообщалась, и вижу, как они загораются, когда говорят о своем деле. Мне интересно копнуть, почему человек начал этим заниматься и какие у него планы на будущее. Мотивирует меня то, что я встречаю все больше людей, которые горят чем-то. Пока есть интересные люди, я буду продолжать снимать интервью. Изначально цель этого проекта была показать учащимся учебного центра, что есть много разных дел, не обязательно по бумажке, которые можно превратить в работу или найти сообщество для поддержки. Важно искать себя и не опускать руки. Вдохновение для меня — люди разного возраста, которые своим примером показывают, что можно найти свое дело в любом возрасте“.
„Я заметила, что люди часто возвращаются в детство, говоря о том, как появилась любовь к делу“.
Записывая интервью, Лиза поняла, что все очень разные, но при этом словно бы и одинаковые. Это связано, на ее взгляд, не только с делами, но и с внутренними ощущениями и „тараканами“ в голове. „Я заметила, что люди часто возвращаются в детство, говоря о том, как появилась любовь к делу, — раскрывает детали своего размышления Лиза. — Мне нравится, когда люди начинают анализировать сами, почему это у них появилось. Схожесть и разность людей меня восхищает“.
Про активных людей в Нарве. Они вообще есть, или все уехали?
Нарву часто ругают за пассивность ее жителей. Согласна ли с этим Лиза? „Судя по моему окружению и тем, кого я встречаю, у нас много активных людей, — отвечает она. — Однако большинство из них — молодежь, которая боится что-то делать и уезжает в большие города, считая, что там легче устроить свою жизнь. Надеюсь, что часть из них вернется с новыми знаниями и активностью, и начнет что-то делать. В целом, в городе есть пассивные люди, которые уже достаточно в возрасте и хотят спокойно жить“.
„Даже те, кто уехал и работает в другом месте, возвращаются и делают какие-то проекты здесь“.
По словам Лизы, в последнее время больше желающих поступать в Нарвский колледж и оставаться в городе. Например, ее знакомая девочка пошла учиться на преподавателя и хочет здесь работать после окончания учебы. „Даже те, кто уехал и работает в другом месте, возвращаются и делают какие-то проекты здесь, — делится Лиза. — Людям хочется вкладывать что-то в родной город, и это радует, что они не оставляют его. Есть какая-то внутренняя ответственность поддерживать наш город на плаву. Например, Анна Соловьева училась здесь в школе, затем пошла в колледж на молодежного работника, а потом поступила на психологию в Тартуский университет. При этом она возвращается сюда, присутствует на почти всех городских мероприятиях. Ей интересно здесь быть. Она тоже ведет свой проект на YouTube, записывает подкасты, и делает это здесь, а не в Тарту. Это отличная поддержка города молодыми ребятами“.
Можно ли жить в Нарве комфортно?
Лизе комфортно жить в Нарве. Но для каждого, конечно, комфорт разный. И с возрастом часто требования к нему увеличиваются. Что это для Лизы? „Я не люблю транспорт, поэтому мне нравится, что здесь можно пешком дойти до всего, если вовремя выйти, — поясняет она. — У нас есть достаточно городской инфраструктуры для жизни: школы, сады и прочее. Многие говорят, что качество образования не устраивает, надеюсь, появится новое поколение молодежи, которое будет улучшать эту ситуацию. Я могу судить по тому, как я училась. У нас была молодая преподавательница, которая меня вдохновила. Она тратила свое дополнительное время, чтобы дать нам больше материала и поделиться знаниями. Она как раз тот пример молодых преподавателей, которые, я думаю, уже есть и будут приходить в будущем“.
В последнее время, считает Лиза, появилось много новых кафе и мест, где можно посидеть. Они разнообразны по стилю. Ее радует доступность моря и леса, что делает город похожим на курорт. По ее мнению, в каждом городе есть свои минусы, и если покопаться, можно найти их везде. Однако она довольна Нарвой.
„Если следить за обновлениями на Facebook, можно почти каждый день посещать какое-то мероприятие, большинство из них бесплатные“.
„Мне очень нравится, что в городе, особенно в последнее время, стараются проводить самые разные мероприятия, — добавляет Лиза. — Если следить за обновлениями на Facebook, можно почти каждый день посещать какое-то мероприятие, большинство из них бесплатные. Просто нужно желание найти эти события и выйти из дома“.
Но изменений к лучшему ей все же тоже хочется. „Я бы хотела видеть больше взаимодействия между поколениями, — говорит Лиза. — Часто старшее поколение может негативно влиять на молодежь своими высказываниями, отпугивать молодых людей от города. Например, у меня была преподавательница, которая в одном предложении выразила свое явное недовольство городом, что полностью отбило у меня желание ее слушать. Это создает впечатление, что старшее поколение запугивает молодежь, и это проблема. Мне кажется, что важно не только критиковать, но и предлагать альтернативу. Например, можно организовать мероприятия, которые помогут установить контакт между молодыми людьми и старшими поколениями, чтобы они могли лучше понимать друг друга и работать вместе“.
Разрозненность поколений — это не единственное наблюдение Лизы за социальной жизнью Нарвы. В городе много микрогрупп, которые не интересуются жизнью друг друга. „Я вижу, когда прихожу фотографировать мероприятия, связанные, например, с искусством, что на них одни люди, а потом прихожу на мероприятие, которое просто городское семейное, как будто бы там совершенно другие люди, — с удивлением рассказывает Лиза. — То есть видно, насколько общины формируются определенные. И это грустно. Если нет попытки прийти на то мероприятие, которое тебе кажется чуждым, ты не поймешь никогда людей, которые на этом мероприятии есть, которые организовали его, не сможешь принять, что это часть твоего города. То есть невозможно жить в городе и пытаться себя изолировать. Нарва и так маленький город. Куда еще больше изолировать себя?“
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