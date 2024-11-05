Выборы президента США: голосование началось, Трамп и Харрис уверены в победе

Избирательные участки в США открылись в 05:00 утра по североамериканскому восточному времени (10:00 по Гринвичу, 13:00 по московскому времени). Первые штаты закончат голосовать в 18:00 EST (23:00 по Гринвичу, 02:00 по Москве), а последние — в 01:00 EST (06:00 по Гринвичу, 09:00 по Москве).

Поскольку разрыв между Харрис и Трампом может оказаться очень маленьким, не исключено, что мы не узнаем о результатах выборов в течение нескольких дней. Впрочем, возможна и ситуация, при которой все определится довольно быстро и имя победителя будет названо уже через несколько часов после завершения голосования.

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За выборами в США следит весь мир, но особенно важными они могут стать для российско-украинской войны. Трамп настаивает, что после победы сможет закончить ее в течение суток, однако не уточняет, как именно он намерен это сделать (а его противники предупреждают, что республиканец может заставить Украину пойти на территориальные уступки России). Харрис при этом обещает продолжать поддержку Киева и делать все необходимое для его победы.

Судя по опросам, Харрис немного опережает Трампа по популярности среди всех жителей США, но судьба этих выборов решается не на общенациональном уровне, а в семи колеблющихся штатах.

За последние недели позиции кандидатов в этих штатах практически не изменились, и их рейтинг был примерно одинаковым, то есть преимущество как Трампа, так и Харрис оставалось в пределах статистической погрешности.

По данным социологов, Трамп совсем немного опережает соперницу в Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне, а Харрис с таким же минимальным разрывом лидирует в Висконсине и Мичигане. В Пенсильвании оба кандидата и вовсе имеют одинаковые показатели.