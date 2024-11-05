Первые результаты на президентских выборах в США. Пока ничья

Все зарегистрированные там избиратели собрались на участке в полночь, проголосовали и тут же подвели итоги. Времени на это много не ушло, ведь избирателей всего шестеро. Символично, что голоса разделились поровну — трое за Камалу Харрис и трое за Дональда Трампа. При этом в селении зарегистрировано четыре члена Республиканской партии и двое беспартийных.

Одним из тех, кто решил поддержать Харрис, стал 75-летний Лес Оттен. Он рассказал журналистам, „был республиканцем с семи лет“, но за Трампа голосовать не стал, поскольку тот „требует верности лично себе“, а не американским идеалам.

Стоит отметить, что выборы в Диксвилл-Нотч нельзя считать репрезентативными, даже на уровне штата Нью-Гэмпшир. В 2020 году городок единогласно отдал пять голосов за президента Джо Байдена, а в 2016 году Хиллари Клинтон набрала четыре из семи голосов.

Еще больше информации про выборы в США здесь.

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