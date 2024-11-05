Когда станут известны результаты президентских выборов в США?

Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп последние недели перед голосованием шли, как говорится, ноздря в ноздрю.

По мере приближения к дате выборов результаты опросов в так называемых колеблющихся штатах показывали, что разрыв в уровне поддержки избирателями Трампа и Харрис становился все более незначительным.

Поэтому высока вероятность того, что преимущество одного кандидата над другим в некоторых штатах будет столь невысоким, что потребуется пересчет голосов.

Также возможно, что в этом году результаты голосования в некоторых штатах — в том числе в нескольких колеблющихся — будут готовы позже из-за некоторых изменений в порядке проведения голосования, действующих с 2020 года.

В то же время, в некоторых штатах — например, в Мичигане — подсчет голосов, скорее всего, в этом году будет проходить быстрее, чем четыре года назад. Как ожидается, дистанционное голосование (по почте) в этом году будет менее масштабным, чем во время прошлых президентских выборов, которые проходили во время пандемии Covid-19.

Это означает, что есть несколько возможных вариантов развития событий: победителя объявят уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября, либо через несколько дней или даже недель.

Когда обычно становится известно имя победителя?

Выборы 2020 года проходили 3 ноября, однако имя победителя американские телекомпании объявили только утром 7 ноября.

Тогда большинство штатов сообщило о результатах голосования в течение 24 часов после закрытия избирательных участков. Однако несколько ключевых штатов — в том числе Пенсильвания и Невада — объявили свои результаты позже.

Пенсильвания, на которую приходится 19 голосов выборщиков, при опросах перед теми выборами демонстрировала большую поддержку демократов. Но только утром 7 ноября после подсчета очередной порции голосов в штате, стало понятно, что победу в Пенсильвании одерживает Байден.