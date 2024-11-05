Супер! Эстонские боксеры завоевали золото на молодежном чемпионате мира в Черногории

В курортном городе Будва, Черногория, 4 ноября завершился молодежный чемпионат мира по боксу, который проходил в течение почти двух недель, с 22 октября по 3 ноября 2024 года. В турнире приняли участие более 600 боксеров из 74 стран, что превратило это событие в настоящий праздник для поклонников бокса и одну из крупнейших молодежных спортивных арен в этом году. Для Эстонии этот чемпионат был особенно волнительным.