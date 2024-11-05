Супер! Эстонские боксеры завоевали золото на молодежном чемпионате мира в Черногории(4)
В курортном городе Будва, Черногория, 4 ноября завершился молодежный чемпионат мира по боксу, который проходил в течение почти двух недель, с 22 октября по 3 ноября 2024 года. В турнире приняли участие более 600 боксеров из 74 стран, что превратило это событие в настоящий праздник для поклонников бокса и одну из крупнейших молодежных спортивных арен в этом году. Для Эстонии этот чемпионат был особенно волнительным.
Нашу сборную представляли пятеро перспективных спортсменов: Игорь Макаров, Федор Каманин, Роман Будиков, Ксения Веселова и Максим Одиноков. Игорь Макаров и Федор Каманин добились наибольших успехов, став победителями в своих категориях и принеся Эстонии долгожданные медали, пишет gazeta.ee.
Роман Будиков, Ксения Веселова и Максим Одиноков также выложились по полной, показав достойные поединки против сильных соперников. Хотя они не смогли завоевать медали, их выступления запомнились искренним стремлением к победе.
Особое внимание заслуживает роль Дмитрия Мелисса, судьи международной категории из Нарвы, который представлял Эстонию на судейской арене чемпионата. Его профессионализм помог обеспечивать честность и прозрачность в суждениях, что особенно важно на таком масштабном мероприятии, где прозрачность судейства имеет ключевое значение.
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