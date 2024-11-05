Другие виды
05.11.2024, 11:36

Супер! Эстонские боксеры завоевали золото на молодежном чемпионате мира в Черногории

 (4)
Даниил Волоцкой
Федор Каманин
Федор Каманин
ФОТО: gazeta.ee

В курортном городе Будва, Черногория, 4 ноября завершился молодежный чемпионат мира по боксу, который проходил в течение почти двух недель, с 22 октября по 3 ноября 2024 года. В турнире приняли участие более 600 боксеров из 74 стран, что превратило это событие в настоящий праздник для поклонников бокса и одну из крупнейших молодежных спортивных арен в этом году. Для Эстонии этот чемпионат был особенно волнительным.

Нашу сборную представляли пятеро перспективных спортсменов: Игорь Макаров, Федор Каманин, Роман Будиков, Ксения Веселова и Максим Одиноков. Игорь Макаров и Федор Каманин добились наибольших успехов, став победителями в своих категориях и принеся Эстонии долгожданные медали, пишет gazeta.ee.

Роман Будиков, Ксения Веселова и Максим Одиноков также выложились по полной, показав достойные поединки против сильных соперников. Хотя они не смогли завоевать медали, их выступления запомнились искренним стремлением к победе.

Особое внимание заслуживает роль Дмитрия Мелисса, судьи международной категории из Нарвы, который представлял Эстонию на судейской арене чемпионата. Его профессионализм помог обеспечивать честность и прозрачность в суждениях, что особенно важно на таком масштабном мероприятии, где прозрачность судейства имеет ключевое значение.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии