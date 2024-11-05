Эстонские боксеры достойно выступили на молодежном чемпионате мира в Черногории(6)
В курортном городе Будва, Черногория, 4 ноября завершился молодежный чемпионат мира по боксу, который проходил в течение почти двух недель, с 22 октября по 3 ноября 2024 года. В турнире приняли участие более 600 боксеров из 74 стран, что превратило это событие в настоящий праздник для поклонников бокса и одну из крупнейших молодежных спортивных арен в этом году.
Нашу сборную представляли пятеро перспективных спортсменов: Игорь Макаров, Федор Каманин, Роман Будиков, Ксения Веселова и Максим Одиноков.
Ксения Веселова (50-52 кг) уступила испанке в первом раунде и заняла 9-е место. Максим Одиноков (67-71 кг) проиграл марокканцу в первом круге, завершив турнир на 33-м месте. Роман Будиков (54-57 кг) дошел до 1/8 финала, но уступил туркменскому боксеру, заняв 17-е место. Федор Каманин (57-60 кг) дошел до 1/4 финала, где проиграл армянину и стал девятым. Игорь Макаров (60-63 кг) проиграл ирландцу, также завершив турнир на 17-м месте.
Также стоит отметить Дмитрия Мелисса, международного судью из Нарвы, который представлял Эстонию на чемпионате. Благодаря его профессионализму удалось обеспечить честность и прозрачность судейских решений, что особенно важно на таких крупных международных соревнованиях.
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