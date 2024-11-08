ВИДЕО | Старое кладбище, музей и Певческое поле: что вы обязательно встретите в настоящей эстонской деревне?
Видеоблогер Юлиус продолжает показывать Эстонию с разных сторон и пож разными углами. На этот раз его новый ролик посвящен жизни в эстонской деревне осенью - на примере деревни Паламусе.
Неочевидный для многих факт в том, что Эстония в том числе и аграрная страна. В Эстонии чуть меньше миллиона гектар используемых сельскохозяйственных земель. То есть на одного человека приходится примерно 3 четвертых гектара, то есть это где-то 0.75 гектара.
Это больше, чем на одного человека в Польше, Германии или Франции, а это самые известные и крупные сельхозпроизводители в Европе. Понятное дело, что Эстонии трудно быть настолько же широко представленной в европейском сельскохозяйственном рынке, как в той же Германии и Польше, исключительно ввиду размеров страны. Но в то же время Эстония сама себя обеспечивает как овощной продукцией и зерном, так и мясом, и даже вином. Если брать тему зерна, то зерна в Эстонии производится так много, что больше половины идет на экспорт - в основном, в страны Африки. Поэтому деревня в Эстонии - это ее очень важная часть, поэтому мы с вами отправимся в эстонскую деревню Паламусе.
Это небольшая тихая деревня на пять сотен жителей, но все меняется в сентябре. В третью субботу этого месяца в деревне редко бывает меньше 20 тысяч жителей и гостей. Это - традиционная деревенская ярмарка Паунвере. В конце сентября много важных дней для сельского жителя. К примеру, 23 сентября - день осеннего равноденствия, когда подходит к концу сбор урожая. А 29 сентября Мехклепяев, Михайлов день. В этот день заканчивалась жатва и накрывали богатый стол, где обязательно должны были присутствовать дары осени, блюда из баранины и пиво. В этот день также проводилась крупнейшая в году ярмарка. Жаркое, тушеные овощи, да народная музыка. Неплохое начало зимы, не правда ли? Я провел в деревне два дня.
Но правильно ли называть это место деревней? Давайте разбираться. Традиционная деревня в Эстонии это десяток хуторов, единоличных хозяйств с большими наделами земли вокруг. Хутор - это родовое поместье, где живет вся семья. До соседа может быть километр или того больше и чисто юридически их объединяют в одну единую деревню. Так вот, Паламусе является не совсем деревней. В эстонском такой населенный пункт называют „alevik“. Это что-то среднее между деревней и городом. Такой населенный пункт должен обладать одним из трех признаков: в нем должна быть либо церковь, либо большая железнодорожная станция, либо это должен быть административный центр какой-либо территории. Наверное, наиболее близким понятием в русском языке является слово „поселок“. Но я все равно весь выпуск буду называть Паламусе деревней. Причем ни в коем случае не негативном смысле. Да и в конце концов, как деревня может быть чем-то негативным?
Это небольшая тихая деревня на пять сотен жителей. Что непременно должно быть в эстонской деревне? Старая церковь - она тут имеется. Центральная улица с домами, которым сотни лет - и тут все как положено. Небольшой магазин и, конечно же, корчма, где предлагают путникам ночлег и пищу. Конечно же, старое кладбище, где хоронят еще со времен шведского господства. И, конечно, музей. Трудно представить себе хоть какой-то более-менее значимый населенный пункт в Эстонии без музея. И, конечно, Певческое поле, что также важно для эстонца, как и родная земля.
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