СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ сыграет против „Вентспилса“

Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Авис Утилитас“ из Раплы проведет домашний матч против латвийского клуба „Вентспилс“. Встреча начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра в прямом эфире для подписчиков Delfi.