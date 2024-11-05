Баскетбол
05.11.2024, 13:12

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ сыграет против „Вентспилса“

 
Начало в 19:00
„Авис Утилитас“ (Рапла)
„Авис Утилитас“ (Рапла)
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Авис Утилитас“ из Раплы проведет домашний матч против латвийского клуба „Вентспилс“. Встреча начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра в прямом эфире для подписчиков Delfi.

„Авис Утилитас“ (Рапла) начала новый сезон в лиге с трех побед и трех поражений. У „Вентспилса“, который потерпел три подряд поражения, две победы и четыре поражения.

В прошлом сезоне „Вентспилс“ выиграл оба матча у команды из Рапла. В домашнем матче „Авис Утилитас“ уступила со счётом 72:76, а на выезде — 78:88.

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