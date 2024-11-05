05.11.2024, 13:12
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ сыграет против „Вентспилса“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Авис Утилитас“ из Раплы проведет домашний матч против латвийского клуба „Вентспилс“. Встреча начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра в прямом эфире для подписчиков Delfi.
„Авис Утилитас“ (Рапла) начала новый сезон в лиге с трех побед и трех поражений. У „Вентспилса“, который потерпел три подряд поражения, две победы и четыре поражения.
Уже заказано?