Неймар получил травму во второй игре после разрыва связок

„Аль-Хиляль“ 4 ноября в домашнем матче обыграл иранский „Эстегляль“ в матче основного этапа азиатской Лиги чемпионов (4:0). Неймар вышел на поле на 57-й минуте, но был заменен спустя полчаса. По информации ESPN, бразилец был заменен из-за дискомфорта в правой ноге, пишет РБК.

Футболист стал игроком „Аль-Хиляля“ в августе прошлого года. Он провел пять матчей, после чего в октябре порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в игре за сборную Бразилии. После этого Неймар выбыл на год.

В конце октября 2024-го футболист вернулся на поле. 21 октября он вышел на замену на 77-й минуте матча „Аль-Хиляля“ в азиатской Лиге чемпионов против „Аль-Айна“ из ОАЭ.

Неймар 17 октября занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes, уступив только Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

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