У выигравшей золото Олимпиады боксерши Хелиф нашли семенники и микропенис(1)
Чемпионка Олимпиады в Париже, алжирская боксерша Иман Хелиф имеет семенники вместо матки, что свидетельствует о том, что она — мужчина, передает издание Le Correspondent со ссылкой на данные из медицинской карты спортсменки.
Издание получило внутренние документы из больницы Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире. Из них следует, что состояние здоровья Хелиф отслеживают авторитетные эндокринологи — профессора и заведующие кафедрами университетов Сумайя Федала и Жак Янг, пишет РБК.
В отчете, представленном в июне 2023 года Янг и Федала указывают на патологию у Хелиф — „дефицит альфа-5-редуктазы 2 типа, генетическую аномалию, которая приводит к метаболической дисфункции тестостерона и дегидроандростерона“.
Эксперты, которых опросило издание, сообщили, что подобная аномалия наблюдается у мальчиков и „никогда — [у] девочек“. Она препятствует нормальному развитию половых органов, из-за чего мужской пол младенцев ошибочно определяют как женский.
Однако в подростковом возрасте у таких детей начинают появляться признаки маскулинизации, такие как мелкие волоски на теле, набор мышечной массы, отсутствие груди женского типа и менструаций. В большинстве случаев дальнейшие обследования подтверждают наличие у подростка семенников в брюшной полости, рудиментарной простаты, а УЗИ органов малого таза показывает отсутствие матки и яичников.
Результаты МРТ в случае с Хелиф показали „отсутствие матки“, наличие „семенников в паховых каналах“, „слепое влагалище“ и микропенис в виде „гипертрофии клитора“, пишет издание.
Другой тест подтвердил, что Хелиф является носителем нормального мужского кариотипа 46,XY. Гормональное исследование выявило „типичный мужской уровень тестостерона 14,7 нмоль/л“, в то время как у женщин эта цифра не превышает 3.
Вокруг участия Хелиф и боксерши Линь Юйтин из Тайваня в Олимпиаде разгорелся скандал из-за заявления Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что обе провалили гендерные тесты и имеют мужской набор хромосом. Международный олимпийский комитет (МОК) заступился за спортсменок, назвав проверки IBA нелегитимными. Обе боксерши стали чемпионками Игр.
После Олимпиады спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала МОК за нежелание провести проверку пола спортсменок, отметив, что существуют обстоятельства, при которых эта процедура является обоснованной для обеспечения справедливости и безопасности в спорте. Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач со своей стороны подтвердил, что гендерные тесты ассоциации в 2022 году определили Хелиф как биологического мужчину.