У выигравшей золото Олимпиады боксерши Хелиф нашли семенники и микропенис

Издание получило внутренние документы из больницы Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире. Из них следует, что состояние здоровья Хелиф отслеживают авторитетные эндокринологи — профессора и заведующие кафедрами университетов Сумайя Федала и Жак Янг, пишет РБК.

В отчете, представленном в июне 2023 года Янг и Федала указывают на патологию у Хелиф — „дефицит альфа-5-редуктазы 2 типа, генетическую аномалию, которая приводит к метаболической дисфункции тестостерона и дегидроандростерона“.

Эксперты, которых опросило издание, сообщили, что подобная аномалия наблюдается у мальчиков и „никогда — [у] девочек“. Она препятствует нормальному развитию половых органов, из-за чего мужской пол младенцев ошибочно определяют как женский.

Однако в подростковом возрасте у таких детей начинают появляться признаки маскулинизации, такие как мелкие волоски на теле, набор мышечной массы, отсутствие груди женского типа и менструаций. В большинстве случаев дальнейшие обследования подтверждают наличие у подростка семенников в брюшной полости, рудиментарной простаты, а УЗИ органов малого таза показывает отсутствие матки и яичников.

Результаты МРТ в случае с Хелиф показали „отсутствие матки“, наличие „семенников в паховых каналах“, „слепое влагалище“ и микропенис в виде „гипертрофии клитора“, пишет издание.

Другой тест подтвердил, что Хелиф является носителем нормального мужского кариотипа 46,XY. Гормональное исследование выявило „типичный мужской уровень тестостерона 14,7 нмоль/л“, в то время как у женщин эта цифра не превышает 3.

Вокруг участия Хелиф и боксерши Линь Юйтин из Тайваня в Олимпиаде разгорелся скандал из-за заявления Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что обе провалили гендерные тесты и имеют мужской набор хромосом. Международный олимпийский комитет (МОК) заступился за спортсменок, назвав проверки IBA нелегитимными. Обе боксерши стали чемпионками Игр.