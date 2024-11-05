Шанс для Эстонии? IIHF хочет ввести новый формат хоккея на Олимпиаде-2030
Отборочная система Олимпийских игр в классическом хоккее построена таким образом, что Эстония, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, вероятно, никогда туда не попадет. Но в совершенно новой дисциплине — хоккее 3x3... Почему бы и нет?
Впервые представленный в 2017 году, хоккей 3x3 быстро набрал популярность и уже подогревает ожидания по поводу включения в олимпийскую программу. В 2024 году этот формат дебютировал на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее, и теперь Международная федерация хоккея (IIHF) готовит заявку на его включение в зимние Олимпийские игры 2030 года.
В отличие от юношеской Олимпиады в Корее, где в хоккей 3x3 играли на полной площадке, формат, претендующий на включение в программу Олимпийских игр, использует гораздо меньшую площадку — 26x18 метров. Это значительно меньше стандартной хоккейной арены, минимальные размеры которой составляют 56x26 метров.
Новость о намерении включить формат 3x3 в Олимпийские игры, озвученная порталом Inside the Games, подчеркивает важную цель этого продвижения — создание возможностей для меньших стран и расширение доступности хоккея на глобальной арене. Это открывает перспективы для стран, таких как Эстония, сделать шаг вперед в мировой хоккейной иерархии, участвуя в Олимпийских играх в новой, более доступной и динамичной дисциплине.
По словам президента Эстонского хоккейного союза Раунo Парраса, в настоящее время хоккей 3x3 в Эстонии не получает должного развития. Однако, если надежда на участие в Олимпийских играх станет реальностью и будет разработана международная система квалификации, ЭХС готов адаптироваться к новым условиям и активно развивать эту дисциплину, следуя современным трендам в хоккее.
„Тогда точно“, — подтвердил Паррас, подчеркивая, что упустить такую возможность было бы преступлением. „Вероятность собрать качественную сборную в формате 3x3 и добиваться высоких результатов значительно выше. На юношеских Олимпийских играх в 2020 году наши ребята продемонстрировали отличные результаты“, — добавил он.
Паррас ссылается на юношескую Олимпиаду в Лозанне четыре года назад, где в турнире по хоккею 3x3 участвовали Конрад Кудевийта, Эрик Починок и Марек Починок, но не в одной команде, а в разных. Формат, предложенный организаторами, предусматривал формирование восьми команд по 11 человек. Так, Кудевийта оказался в „Синей команде“, Эрик Починок — в „Коричневой“, а Марек — в „Зеленой“. В финале золотые медали завоевала „Зеленая команда“, победив „Красную“ со счетом 10:4, а „Коричневая команда“ получила бронзовые медали за третье место.
На юношеской Олимпиаде 2024 года, где турнир проходил в более понятном формате с участием сборной из восьми стран, эстонская команда не смогла заявить о своем участии.
Следующий важный этап на пути к олимпийской мечте для хоккея 3x3 намечен на январь 2025 года, когда IIHF планирует представить официальное заявление. Решение Международного олимпийского комитета по включению нового формата в программу зимних Олимпийских игр ожидается к концу 2025 года.
Пока не уточняется, сколько команд будет допущено к Олимпийским играм. Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут в Альпах во Франции, а ледовые арены будут расположены в Ницце.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.