Шанс для Эстонии? IIHF хочет ввести новый формат хоккея на Олимпиаде-2030

Впервые представленный в 2017 году, хоккей 3x3 быстро набрал популярность и уже подогревает ожидания по поводу включения в олимпийскую программу. В 2024 году этот формат дебютировал на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее, и теперь Международная федерация хоккея (IIHF) готовит заявку на его включение в зимние Олимпийские игры 2030 года.

В отличие от юношеской Олимпиады в Корее, где в хоккей 3x3 играли на полной площадке, формат, претендующий на включение в программу Олимпийских игр, использует гораздо меньшую площадку — 26x18 метров. Это значительно меньше стандартной хоккейной арены, минимальные размеры которой составляют 56x26 метров.

Новость о намерении включить формат 3x3 в Олимпийские игры, озвученная порталом Inside the Games, подчеркивает важную цель этого продвижения — создание возможностей для меньших стран и расширение доступности хоккея на глобальной арене. Это открывает перспективы для стран, таких как Эстония, сделать шаг вперед в мировой хоккейной иерархии, участвуя в Олимпийских играх в новой, более доступной и динамичной дисциплине.

По словам президента Эстонского хоккейного союза Раунo Парраса, в настоящее время хоккей 3x3 в Эстонии не получает должного развития. Однако, если надежда на участие в Олимпийских играх станет реальностью и будет разработана международная система квалификации, ЭХС готов адаптироваться к новым условиям и активно развивать эту дисциплину, следуя современным трендам в хоккее.

„Тогда точно“, — подтвердил Паррас, подчеркивая, что упустить такую возможность было бы преступлением. „Вероятность собрать качественную сборную в формате 3x3 и добиваться высоких результатов значительно выше. На юношеских Олимпийских играх в 2020 году наши ребята продемонстрировали отличные результаты“, — добавил он.