Красное и синее. Эксперты оценивают шансы Трампа и Харрис как практически равные, что может вызвать задержки в подсчете голосов
Общее мнение экспертов и СМИ заключается в том, что предсказать итоги выборов невозможно. Рейтинг Камалы Харрис в целом по стране выше примерно на 2 процента, свидетельствуют многочисленные опросы, однако это значение находится в пределах статистической погрешности, к тому же популярность Трампа в последние несколько недель показывала стабильную положительную динамику, пишет Spektr.Press.
5 ноября в США пройдут выборы президента. За право стать главой государства борются экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от демократов — действующий вице-президент Камала Харрис.
Избиратели смогут сделать свой выбор лично на избирательных участках, которые начнут свою работу с 6:00 по местному времени (13:00 мск). Также у граждан, достигших 18-летнего возраста, есть возможность проголосовать заранее по почте.
Президентские выборы в США непрямые и проводятся в два этапа. 5 ноября проходит общенациональное голосование. Следующим за ним состоится голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбию. Оно назначено на 17 декабря. После этого голоса выборщиков передадут в Конгресс США, члены которого соберутся для подсчета итогового результата 6 января 2025 года.
Для победы кандидатам необходимо получить не менее 270 голосов из 538 выборщиков.
Текущие президентские выборы станут 60-ми в истории страны. В ходе голосования будет избран 47-й президент США сроком на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2025 года.
В случае, если победу на выборах одержит Камала Харрис, она станет первой женщиной-президентом в истории США.
Трамп в случае своего триумфа станет вторым президентом Соединенных штатов, который занимал этот пост дважды, но не два срока подряд.
Как быстро объявят итоги зависит от того, насколько очевидной будет победа одного из кандидатов. По мнению Reuters, на фоне острой конкуренции между Дональдом Трампом и Камалой Харрис выборы принесут неопределенные результаты и объявление победителя может затянуться.
Результаты первых экзит–поллов, вероятно, будут известны к утру 6 ноября.
В США традиционно исход выборов решается в так называемых колеблющихся штатах (их число обычно составляет от шести до восьми), где нет однозначной поддержки ни у одной из партий. Решающими там могут стать около 200 000 — 300 000 голосов.
Общее мнение экспертов и СМИ заключается в том, что предсказать итоги выборов невозможно. Рейтинг Камалы Харрис в целом по стране выше примерно на 2 процента, свидетельствуют многочисленные опросы, однако это значение находится в пределах статистической погрешности, к тому же популярность Трампа в последние несколько недель показывала стабильную положительную динамику.
Что известно о кандидатах:
Миллиардер, заработавший свой капитал в строительном, игровом и модельном бизнесе, Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. В ходе этой избирательной кампании на него было совершено два покушения.
Экс-президенту США предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Он уверен, что так демократы пытаются помешать ему вернуться в Белый дом.
Трамп ранее заявлял, что сможет закончить войну в Украине в течение 24 часов, если победит на выборах.
Камала Харрис занимает пост вице-президента США с 2021 года, когда состоялась инаугурация действующего президента Джо Байдена. В администрации последнего она занималась в основном вопросами миграции, при этом республиканцы критикуют ее за то, что число нелегалов в США за эти годы достигло рекордных значений.
Кандидатом в президенты Камала Харрис стала после выхода из избирательной гонки Джо Байдена, который существенно отставал от Трампа по данным опросов и вызывал сомнения даже у своих сторонников в своей способности руководить США еще четыре года из-за состояния своего здоровья.
При этом Харрис ранее заявляла, что не намерена существенно менять вектор внутренней и внешней политики по сравнению с той, что проводил Джо Байден.
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