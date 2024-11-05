Красное и синее. Эксперты оценивают шансы Трампа и Харрис как практически равные, что может вызвать задержки в подсчете голосов

5 ноября в США пройдут выборы президента. За право стать главой государства борются экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от демократов — действующий вице-президент Камала Харрис.

Избиратели смогут сделать свой выбор лично на избирательных участках, которые начнут свою работу с 6:00 по местному времени (13:00 мск). Также у граждан, достигших 18-летнего возраста, есть возможность проголосовать заранее по почте.

Президентские выборы в США непрямые и проводятся в два этапа. 5 ноября проходит общенациональное голосование. Следующим за ним состоится голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбию. Оно назначено на 17 декабря. После этого голоса выборщиков передадут в Конгресс США, члены которого соберутся для подсчета итогового результата 6 января 2025 года.

Для победы кандидатам необходимо получить не менее 270 голосов из 538 выборщиков.

Текущие президентские выборы станут 60-ми в истории страны. В ходе голосования будет избран 47-й президент США сроком на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2025 года.

В случае, если победу на выборах одержит Камала Харрис, она станет первой женщиной-президентом в истории США.

Трамп в случае своего триумфа станет вторым президентом Соединенных штатов, который занимал этот пост дважды, но не два срока подряд.

Как быстро объявят итоги зависит от того, насколько очевидной будет победа одного из кандидатов. По мнению Reuters, на фоне острой конкуренции между Дональдом Трампом и Камалой Харрис выборы принесут неопределенные результаты и объявление победителя может затянуться.

Результаты первых экзит–поллов, вероятно, будут известны к утру 6 ноября.

В США традиционно исход выборов решается в так называемых колеблющихся штатах (их число обычно составляет от шести до восьми), где нет однозначной поддержки ни у одной из партий. Решающими там могут стать около 200 000 — 300 000 голосов.