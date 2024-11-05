Настоящее удручает, будущее - хаотично. Британский эксперт о конце прежнего мирового порядка

Российско-украинский конфликт разрушает мировой порядок, созданный после Второй Мировой Войны. На смену ему идет многополярный мир ситуативных союзов стран по интересам. В то же время, европейские политики недостаточно думают о том, каким он будет. Как страны могут вести войну, если их граждане не хотят в ней участвовать? Генеральный директор британского института RUSI (Royal United Services Institute) Карин фон Хиппель рассказала Delfi о том, что она думает о мире будущего и что удручает ее в мире настоящего.