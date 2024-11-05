В Нарве за 9 миллионов построят целый поселок для ухода за пожилыми(7)
Строительная фирма Rand & Tuulberg построит в Нарве комплекс нового дома попечения, состоящий из 12 небольших зданий семейного типа. В таком жилье пожилые люди смогут чувствовать себя более самостоятельными и общаться между собой, сообщили городские власти. Строительные работы должны завершиться к весне 2026 года, пишет dv.ee.
Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа. Поселиться в новых домах смогут сто пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе.
Десять домов будут жилыми – по десять человек в каждом, в одноместных и двухместных комнатах. В отдельном доме будут проходить концерты, совместные праздники и другие мероприятия. И еще в одном доме расположится кабинет медсестры, а также прачечная и другие хозяйственные помещения.
Департамент городского хозяйства заключил договор на строительство 24 октября. Rand & Tuulberg получит за работу 7,6 млн евро (с учетом НСО).