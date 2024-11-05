В Нарве за 9 миллионов построят целый поселок для ухода за пожилыми

Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа. Поселиться в новых домах смогут сто пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе.

Десять домов будут жилыми – по десять человек в каждом, в одноместных и двухместных комнатах. В отдельном доме будут проходить концерты, совместные праздники и другие мероприятия. И еще в одном доме расположится кабинет медсестры, а также прачечная и другие хозяйственные помещения.