Правда ли, что автоматы для досрочного голосования в США не дают выбрать других кандидатов, кроме Камалы Харрис?
В конце октября 2024 года в Telegram-каналах распространилось видео американского автомата для голосования, который даёт возможность проголосовать только за кандидатку в президенты от демократов. Мы проверили достоверность этого ролика.
На видео, которое начали активно публиковать в крупных русскоязычных Telegram-каналах 31 октября, запечатлён сенсорный экран избирательного автомата, который, судя по надписи на нём, находится в штате Кентукки. Снимавший ролик избиратель несколько раз пытается нажать пальцем на маленький белый квадрат рядом с именем кандидата от республиканцев Дональда Трампа, но после нескольких попыток автомат неожиданно выделяет зелёным имя его соперницы-демократки Камалы Харрис, словно голос отдан именно за неё. Телеведущий Владимир Соловьёв в своём канале добавил: „“Это действительно произошло“ — заявил секретарь округа Кентукки, подтверждая, что сбой в кабине для голосования засчитал голоса за Дональда Трампа в пользу Камалы Харрис“. Этот пост собрал 183 000 просмотров на момент написания этого разбора. Видео также опубликовали, например, телеведущая Ольга Скабеева (70 000) и каналы „NЕ.САХАР“ (224 000), Rus_criminal (108 000), „Сплетница“ (86 000), „Срочно, Сейчас“ (52 000) и „Федерация“ (50 000). Заметку издания „Известия“ об инциденте репостнула в свой канал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Основной день голосования на выборах президента США — 5 ноября, однако избиратели могут сделать свой выбор и досрочно. По данным NBC, так поступили уже более 76 млн американцев. В отличие от выборов 2020 года, когда демократ Джо Байден призывал сторонников голосовать по почте из-за пандемии COVID-19, а Трамп напротив настаивал на посещении избирательных участков, в этот раз кандидаты от обеих партий активно промоутируют досрочное голосование.
Перед тем, как добраться до Telegram, вирусное видео собрало сотни тысяч лайков и репостов в англоязычных социальных сетях. На него оперативно отреагировали власти округа Лорел штата Кентукки, где и произошёл зафиксированный в ролике сбой. Как сообщил на своей странице в Facebook секретарь округа Тони Браун, сразу после полученной жалобы аппарат был отключён и отправлен на проверку. Позже чиновник заявил, что, как показало расследование инцидента, причиной случившегося стала ошибка избирателя и несовершенство экрана: „Мы несколько минут пытались воспроизвести описанную ситуацию, и это удалось нам лишь один раз, когда мы нажали на область между полями для голосования“. Браун добавил, что других жалоб на работу терминала не было — ни до, ни после инцидента, — а человек, снявший видео, подтвердил, что в итоге смог проголосовать за предпочитаемого кандидата.
Позже Браун опубликовал подробную видеоинструкцию по пользованию таким автоматом. Он подчеркнул, что терминал не предназначен для электронного голосования: избиратель должен вставить в аппарат чистый бюллетень и „разметить“ его, то есть отдать свой голос за кандидата в президенты и претендентов на места в Конгрессе и другие выборные должности, а также выразить мнение по вопросам, вынесенным на референдум. Нажимать при этом, как сообщает автомат перед началом процедуры, следует непосредственно на фамилию кандидата, а не на маленький квадрат рядом с ней, как поступил автор видео.
После этого устройство демонстрирует, как человек проголосовал по всем позициям, и дважды запрашивает подтверждение, прежде чем распечатать бюллетень. Его, в свою очередь, необходимо опустить в урну или поместить в специальный сканер для облегчения подсчёта голосов. Если оказалось, что в бюллетень закралась ошибка, избиратель в Кентукки может его аннулировать и распечатать новый — законы штата позволяют сделать это дважды.
Электронное голосование в США практически не используется. В отличие от России и некоторых других стран, на федеральных выборах в Соединённых Штатах нельзя проголосовать онлайн. Около 98% всех голосов отдаются на бумаге — бюллетени заполняются либо от руки, либо с помощью машин вроде той, что используют в округе Лорел. Однако в некоторых случаях подобные системы прямого электронного голосования на избирательных участках не предполагают выдачу бумажной копии, а голоса хранятся на жёстком диске.
Таким образом, хотя завирусившийся ролик запечатлел реальную ситуацию на избирательном участке в Кентукки, это был единичный сбой в работе автомата, вызванный несовершенством дизайна программы и ошибкой избирателя (которому, по словам представителей местных властей, всё-таки удалось успешно отдать свой голос за Трампа).
Итог: Большей частью неправда