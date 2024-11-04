Правда ли, что автоматы для досрочного голосования в США не дают выбрать других кандидатов, кроме Камалы Харрис?

На видео, которое начали активно публиковать в крупных русскоязычных Telegram-каналах 31 октября, запечатлён сенсорный экран избирательного автомата, который, судя по надписи на нём, находится в штате Кентукки. Снимавший ролик избиратель несколько раз пытается нажать пальцем на маленький белый квадрат рядом с именем кандидата от республиканцев Дональда Трампа, но после нескольких попыток автомат неожиданно выделяет зелёным имя его соперницы-демократки Камалы Харрис, словно голос отдан именно за неё. Телеведущий Владимир Соловьёв в своём канале добавил: „“Это действительно произошло“ — заявил секретарь округа Кентукки, подтверждая, что сбой в кабине для голосования засчитал голоса за Дональда Трампа в пользу Камалы Харрис“. Этот пост собрал 183 000 просмотров на момент написания этого разбора. Видео также опубликовали, например, телеведущая Ольга Скабеева (70 000) и каналы „NЕ.САХАР“ (224 000), Rus_criminal (108 000), „Сплетница“ (86 000), „Срочно, Сейчас“ (52 000) и „Федерация“ (50 000). Заметку издания „Известия“ об инциденте репостнула в свой канал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Основной день голосования на выборах президента США — 5 ноября, однако избиратели могут сделать свой выбор и досрочно. По данным NBC, так поступили уже более 76 млн американцев. В отличие от выборов 2020 года, когда демократ Джо Байден призывал сторонников голосовать по почте из-за пандемии COVID-19, а Трамп напротив настаивал на посещении избирательных участков, в этот раз кандидаты от обеих партий активно промоутируют досрочное голосование.