ВИДЕО | Игроки и тренерский штаб команды НБА были вынуждены добираться на игру на метро

Обычно команды НБА передвигаются между городами на чартерных рейсах, а отель и арену связывают частные автобусы, куда доступ простым гражданам строго ограничен. Однако у игроков „Детройт Пистонс“ на этот раз не было другого выбора — они вынужденно отправились в метро, чтобы добраться до места назначения.

В воскресенье в Нью-Йорке проходил городской марафон, который собрал более 50 000 участников. Из-за перекрытых улиц движение в городе было значительно затруднено. Участники марафона выходили на дистанцию волнами, что еще сильнее усложняло транспортную ситуацию. Поскольку игра между „Детройт Пистонс“ и „Бруклин Нетс“ начиналась в 15:30 по местному времени, для игроков Детройта метро стало единственным способом добраться до арены вовремя, обойдя все заторы и перекрытия.

Баскетболисты „Детройт Пистонс“ одержали победу над „Бруклин Нетс“ со счётом 106:92. Лучшим игроком в составе „Пистонс“ стал Джейлен Дюрен, который оформил впечатляющий дабл-дабл, набрав 13 очков, совершив 17 подборов, а также добавив три блокшота и четыре передачи. Кейд Каннингем также внёс значительный вклад в победу, набрав 19 очков, сделав шесть подборов и пять результативных передач. Эта победа укрепила позиции „Детройта“ и продемонстрировала командную работу и индивидуальное мастерство игроков.

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