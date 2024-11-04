Почему для украинцев ставки на выборах в США могут быть выше, чем для американцев

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Рассвет над Вашингтоном. В самом сердце американской столицы возле Капитолия группа украинских ветеранов готовится к забегу. Все они были ранены во время войны, многие лишились конечностей.

Некоторые из них сидят на траве Национальной аллеи, пристраивая свои протезы. Одетые в желто-голубые цвета, мужчины готовятся пробежать 10-километровую дистанцию, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и к тому, насколько важна для Киева американская помощь.

26-летний Дмитрий Каменщик поправляет свою футболку, на которой — черно-белый портрет его отца Виктора. Он погиб в результате российского удара, воюя в Донецкой области. Это произошло семь месяцев назад.

За полгода до этого был ранен и сам Дмитрий, когда управлял дроном под Бахмутом. Он потерял левую руку, пальцы на правой были изуродованы, вместо глаза у него теперь протез.

„Одна из главных причин, почему я здесь, — почтить память моего погибшего отца, чтобы он видел, что все его усилия не были напрасны“, — говорит Дмитрий.

На вопрос, насколько важна американская поддержка для Украины, он отвечает: „Это то, что помогает Украине достойно держать оборону и не пустить врага в Киев“. Но, говорит он, нужно больше.

От того, кто победит на американских выборах, будет зависеть, каким будет ход войны России против Украины. Но в то же время и сама война играет существенную роль в избирательной гонке в США.

Колеблющиеся штаты

В Филадельфии, в 190 км к северо-востоку от Вашингтона, около 100 активистов с желто-голубыми флагами собрались на лестнице, хорошо узнаваемой благодаря фильму „Рокки“.

„Вопросы, стоящие на кону для Украины — экзистенциальные“, — говорит Мэри Калина, организатор демонстрации.

Город находится в ключевом колеблющемся штате — Пенсильвании. Как показывают общенациональные опросы общественного мнения, разрыв между Камалой Харрис и Дональдом Трампом настолько невелик, что победа в этом штате может стать ключом к Белому дому.