Белобровцев: угроза на основании паспорта? Из-за социал-демократов почти 130 тысяч жителей Эстонии могут лишиться права голоса на выборах

Правящая коалиция решила в ускоренном порядке изменить Конституцию, чтобы лишить права голоса на муниципальных выборах граждан России и Белоруссии. В этом их готовы поддержать и оппозиционные партии Isamaa и EKRE. Социал-демократы, ранее активно выступавшие против, теперь передумали и решили уступить партнерам по коалиции – реформистам и Eesti 200, что, в принципе, неудивительно – соцдемы всегда плохо выдерживали давление, считает Вадим Белобровцев, вице-председатель Центристской фракции в Рийгикогу.