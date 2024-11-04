Правда ли, что на видео жена Яхьи Синвара несёт в руках сумку Birkin за $32 000?

17 октября Израиль заявил об убийстве Синвара в секторе Газа, на следующий день это подтвердили и представители ХАМАС. Синвар считается организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которого боевики убили около 1200 израильтян и иностранцев и вывезли в сектор Газа в качестве заложников более 250. Хотя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с тех пор постоянно искала лидера ХАМАС, он погиб в результате случайной встречи с патрулём. Национальный центр судебной медицины Израиля сообщил , что причиной смерти Синвара стал выстрел в голову, приблизительное время смерти — вечер 16 октября.

Видео, на котором Синвар вместе с родственниками скрывается в туннелях под сектором Газа, впервые опубликовали в верифицированных аккаунтах и на официальном сайте ЦАХАЛ в ночь с 19 на 20 октября. В четырёхминутном видео пресс-секретарь израильской армии, контр-адмирал Даниэль Хагари сообщает, что ролик с участием лидера ХАМАС был снят за несколько часов до прошлогодней атаки на Израиль — именно тогда, по словам представителя ЦАХАЛ, Синвар отдал приказ о начале нападения. На видео организатор той атаки и его родственники несут с собой подушки, одеяла, продукты питания и телевизор. Далее в ролике показывают помещение, в котором, предположительно, проживал Синвар с семьёй, а Хагари говорит, что на протяжении всей войны, которую „начал Синвар“, он продолжал прятаться за спинами палестинцев „и жил в роскошных условиях, к которым нет доступа у жителей Газы, поскольку Синвар всегда ставил в приоритет себя самого, свои деньги и террористов ХАМАС, а не население Газы“. Ни сумку Birkin, ни другие предметы роскоши спикер израильской армии при этом прямо не называет.