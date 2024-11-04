Правда ли, что на видео жена Яхьи Синвара несёт в руках сумку Birkin за $32 000?
В октябре 2024 года в Cети стали вирусными скриншоты из видео, на котором лидер ХАМАС со своей женой и детьми прячутся в подземном туннеле. Пользователи разглядели в руках у жены Синвара элитную сумку. Мы проверили достоверность подобных сообщений.
20 октября распространилось видео, на котором лидер движения ХАМАС Яхья Синвар с семьёй идут по помещению, напоминающему туннель. Интернет-пользователи обратили внимание на сумку, которую несёт в руках жена Синвара, — они опознали в аксессуаре сумку Birkin бренда Hermès за $32 000. Подобные сообщения появились в Telegram-каналах Nexta Live (234 000 просмотров на момент написания этого разбора), Kotsnews (102 000), „Израильские трудовыебудни“ (62 000), „Україна | Новини“ (51 000). Также о дорогостоящей сумке жены Синвара написали Lenta.ru, „Аргументы и факты“, „Вести“, News.ru и другие СМИ.
17 октября Израиль заявил об убийстве Синвара в секторе Газа, на следующий день это подтвердили и представители ХАМАС. Синвар считается организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которого боевики убили около 1200 израильтян и иностранцев и вывезли в сектор Газа в качестве заложников более 250. Хотя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с тех пор постоянно искала лидера ХАМАС, он погиб в результате случайной встречи с патрулём. Национальный центр судебной медицины Израиля сообщил, что причиной смерти Синвара стал выстрел в голову, приблизительное время смерти — вечер 16 октября.
Видео, на котором Синвар вместе с родственниками скрывается в туннелях под сектором Газа, впервые опубликовали в верифицированных аккаунтах и на официальном сайте ЦАХАЛ в ночь с 19 на 20 октября. В четырёхминутном видео пресс-секретарь израильской армии, контр-адмирал Даниэль Хагари сообщает, что ролик с участием лидера ХАМАС был снят за несколько часов до прошлогодней атаки на Израиль — именно тогда, по словам представителя ЦАХАЛ, Синвар отдал приказ о начале нападения. На видео организатор той атаки и его родственники несут с собой подушки, одеяла, продукты питания и телевизор. Далее в ролике показывают помещение, в котором, предположительно, проживал Синвар с семьёй, а Хагари говорит, что на протяжении всей войны, которую „начал Синвар“, он продолжал прятаться за спинами палестинцев „и жил в роскошных условиях, к которым нет доступа у жителей Газы, поскольку Синвар всегда ставил в приоритет себя самого, свои деньги и террористов ХАМАС, а не население Газы“. Ни сумку Birkin, ни другие предметы роскоши спикер израильской армии при этом прямо не называет.
19 октября в 23:34 по московскому времени представитель ЦАХАЛ для арабоязычных СМИ Авихай Адраи опубликовал в соцсети X пост, в котором говорилось: „Жена Синвара вошла вместе с ним в туннель 6 октября, неся сумку Birkin, стоимость которой оценивается примерно в $32 000?! Комментарии за вами. Пока у жителей Газы нет денег на палатку или предметы первой необходимости, мы видим множество примеров особой любви Яхьи Синвара и его жены к деньгам“. К публикации прилагался скриншот из видео, опубликованного израильскими военными, и скриншот интернет-магазина, где сумку Birkin перепродавали за озвученную сумму. Хотя Адраи лишь задался вопросом о происхождении аксессуара, его пост набрал 1,8 млн просмотров.
Если детально рассмотреть сумку из видео ЦАХАЛ, можно заметить ее существенные отличия от той сумки, что приведена на скриншоте в твите Адраи. У жены Синвара прямоугольная сумка с фурнитурой серебристого цвета, при этом две металлические пластины пришиты к ремешкам. В то же время у Birkin (на скриншоте модель 40 Black Togo Gold Hardware) золотистая фурнитура и не такая вытянутая форма.
Отличительная особенность сумок Birkin — ремешки с краями в форме седла. Они не снабжаются фурнитурой, а на сумке жены Синвара в этом месте заметны металлические пряжки.
Достоверно определить, продукция какого бренда показана в ролике ЦАХАЛ, затруднительно из-за невысокого качества видео. Поиск по фото показал, что сумка жены Синвара похожа, например, на аксессуар бренда Kaidifeinroo — форма, размер и цвет фурнитуры, расположение и способ крепления ручек совпадают. Такая сумка Kaidifeinroo продаётся на маркетплейсе Alibaba за $14,82.
Другая похожая сумка на маркетплейсе Alibaba стоит $10,4.
Даже если жена Синвара действительно несла в руках Birkin, нельзя однозначно утверждать, что это оригинальная сумка за $32 000. Сумки Birkin нельзя купить онлайн, Hermèsтакже не раскрывает их стоимость — она варьируется в зависимости от размера, материала и цвета. Чтобы приобрести аксессуар, покупатель должен пройти внутреннюю проверку Hermès, приобрести в конкретном бутике товары на определённую сумму и внести своё имя в лист ожидания. Как минимум маловероятно, что на такую процедуру могла пойти жена одного из лидеров организации, признанной террористической в странах ЕС и США (особенно учитывая, что Синвар долгие годы скрывал своё местонахождение). Впрочем, она могла воспользоваться услугами дилеров, занимающихся перепродажей редких сумок Hermès, — модели, подобные показанной в твите Адраи, они оценивают от $16 000 до $32 000.
Информацию о том, что жена Синвара владеет сумкой за $32 000, опубликовали в соцсетях сразу несколько израильских государственных учреждений: такой пост есть, например, на официальной странице Израиля в X, твит про сумку репостнуло министерство иностранных дел страны. Заметки на эту тему опубликовали и израильские медиа, например The Jerusalem Post и Israel Hayom. Авторы всех этих публикаций ссылаются на Адраи и повторяют его слова о том, что Синвар вёл роскошную жизнь, пока жителям Газы не хватало денег на удовлетворение базовых потребностей. Однако они игнорируют тот факт, что арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ в своём твите оставил открытым вопрос, действительно ли в ролике показана сумка Birkin.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что у жены Синвара есть сумка Birkin за $32 000. Запечатлённая в опубликованном ЦАХАЛ ролике сумка заметно отличается от продукции, выпускаемой под этим брендом. Первым предположение, что супруга лидера ХАМАС носила эксклюзивный аксессуар, сделал один из официальных представителей израильской армии, но впоследствии его пост стал распространяться уже в виде утверждения.
Итог: Неправда