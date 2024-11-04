В скандинавских тюрьмах не так хорошо, как мы привыкли думать: чем удивит психологическая драма „Сыновья“?

Эва работает охранницей в тюрьме. Складывается впечатление, что у Эвы нет никакой другой жизни, она сильно сконцентрирована на своей работе, человечно относится к заключенным и так далее. Какое-то время назад разные комики много шутили о том, что жизнь в скандинавской тюрьме будет получше, чем в иной стране на свободе. С тех пор понятие „свободы“ в иной стране, кажется, несколько подызменилось, а фильм „Сыновья“ показывает нам, что жизнь в скандинавской тюрьме вовсе не такая уж и приятная. Все-таки тюрьма есть тюрьма.

Особенно она неприятная в блоке для особо опасных преступников, куда Эва решает перевестись после одного случая. Дело в том, что жизнь Эвы не всегда вращалась исключительно вокруг ее работы. Когда-то у нее был сын, но случилось так, что он попал в тюрьму, где его в мелкой бытовой ссоре зарезал сокамерник. И вот теперь этого сокамерника перевели в тюрьму, где работает Эва. В тот самый блок для особо опасных. И она хочет туда попасть. Чтобы мстить.

И у нее все получается. Она добивается перевода. Она не сразу, но осваивается с новыми требованиями к охране – в блоке для особо опасных совсем другое отношение к заключенным и другие, например, меры безопасности. И она начинает мстить. Она, как кажется поначалу, не хочет прямо извести этого брутального Миккеля, убийцу своего сына, она всего лишь хочет сделать его жизнь в тюрьме максимально невыносимой, не выдавая при этом себя.

Но довольно скоро все выходит из-под контроля. Эве трудно себя контролировать, трудно сохранять холодными месть и свой разум, слишком уж сильные чувства она в себе разбередила. История, показанная датским режиссером Густавом Мёллером, вкратце сводится к борьбе человека с самим собой, борьбе двух начал. Ветхозаветного принципа „око за око, зуб за зуб“, и новозаветных „возлюби ближнего своего“ и „простите врагам вашим“. Хотя, конечно, в фильме тема религии никак не педалируется, даже не затрагивается, это я исключительно для наглядности.