В скандинавских тюрьмах не так хорошо, как мы привыкли думать: чем удивит психологическая драма „Сыновья“?
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов продолжает обозревать новинки из мира кино. Чем интересен датско-шведский фильм „Сыновья“ („Vogter“)? Читайте в рецензии!
Эва работает охранницей в тюрьме. Складывается впечатление, что у Эвы нет никакой другой жизни, она сильно сконцентрирована на своей работе, человечно относится к заключенным и так далее. Какое-то время назад разные комики много шутили о том, что жизнь в скандинавской тюрьме будет получше, чем в иной стране на свободе. С тех пор понятие „свободы“ в иной стране, кажется, несколько подызменилось, а фильм „Сыновья“ показывает нам, что жизнь в скандинавской тюрьме вовсе не такая уж и приятная. Все-таки тюрьма есть тюрьма.
Особенно она неприятная в блоке для особо опасных преступников, куда Эва решает перевестись после одного случая. Дело в том, что жизнь Эвы не всегда вращалась исключительно вокруг ее работы. Когда-то у нее был сын, но случилось так, что он попал в тюрьму, где его в мелкой бытовой ссоре зарезал сокамерник. И вот теперь этого сокамерника перевели в тюрьму, где работает Эва. В тот самый блок для особо опасных. И она хочет туда попасть. Чтобы мстить.
И у нее все получается. Она добивается перевода. Она не сразу, но осваивается с новыми требованиями к охране – в блоке для особо опасных совсем другое отношение к заключенным и другие, например, меры безопасности. И она начинает мстить. Она, как кажется поначалу, не хочет прямо извести этого брутального Миккеля, убийцу своего сына, она всего лишь хочет сделать его жизнь в тюрьме максимально невыносимой, не выдавая при этом себя.
Но довольно скоро все выходит из-под контроля. Эве трудно себя контролировать, трудно сохранять холодными месть и свой разум, слишком уж сильные чувства она в себе разбередила. История, показанная датским режиссером Густавом Мёллером, вкратце сводится к борьбе человека с самим собой, борьбе двух начал. Ветхозаветного принципа „око за око, зуб за зуб“, и новозаветных „возлюби ближнего своего“ и „простите врагам вашим“. Хотя, конечно, в фильме тема религии никак не педалируется, даже не затрагивается, это я исключительно для наглядности.
Или, если хотите, это тема борьбы человеческого и звериного элемента, которые присутствуют в каждом из нас. И присутствуют на примерно паритетных началах.
Фильм называется не „Сын“, а „Сыновья“, как мне кажется, потому, что – то ли после смерти родного сына, то ли изначально – Эва воспринимает всех заключенных в любом блоке как своих сыновей, как людей, за которых она несет некоторую ответственность и которым она может подарить некоторую иллюзию если не любви, то хотя бы заботы. Настолько, насколько это возможно в условиях тюрьмы. Всех, кроме Миккеля. Но это исключение лишь подтверждает правило. А потом и оно перестает быть исключением. И Миккель, на каком-то своем уровне, прекрасно это понимает и начинает Эвой манипулировать. К тому же у него есть и формальный повод для шантажа.
Словом, это психологическая драма о противоборстве разных частей человеческого организма. В результате рассмотрения кейса Мёллер приходит к определенному выводу, который я здесь не буду спойлерить, но о котором, собственно, можно догадаться по все тому же самому названию фильма.
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