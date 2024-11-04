ЧЕ-2026 по футболу среди юношей до 17 лет пройдет в Эстонии на четырех стадионах

Матчи чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет будут проводиться на четырех стадионах: „А. Ле Кок Арена“, „Калев“, Кадриорг и в Раквере. Таким образом, три игровых площадки расположены в столице, а Раквере, который уже принимал матчи чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2012 году, станет еще одним важным местом проведения турнира.

По словам генерального секретаря Эстонского футбольного союза Анне Рэй, подготовительные работы по организации этого масштабного события уже начались. „УЕФА снова доверила нам проведение международного турнира. Исходя из нашего предыдущего опыта, мы понимаем, что организация таких мероприятий создает возможность для формирования долговременного наследия, и это то, к чему мы совместно стремимся с представителями Таллинна и Раквере“, — отметила Рэй.

Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет пройдет весной 2026 года, точное расписание будет обнародовано Эстонским футбольным союзом по мере его утверждения. В турнире примут участие сборные восьми европейских стран, при этом Эстония, как страна-хозяйка, уже обеспечила себе место в турнире. Остальные семь команд будут отобраны через квалификационные турниры. Участниками чемпионата станут футболисты, родившиеся в 2009 году и позже.

Эстонский футбольный союз (ЭФС) уже имеет успешный опыт организации крупных футбольных событий. В 2012 году он провел финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, а в 2015 году — Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. В 2018 году на „А. Ле Кок Арене“ состоялся Суперкубок УЕФА, а в прошлом году ЭФС организовал чемпионат Европы среди девушек до 17 лет. Следует отметить, что ЭФС также планировал провести чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в 2020 году, но этот турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

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