В США накануне выборов соцсети заполнены обвинениями в подтасовках

Глава избиркома штата, республиканец Эл Шмидт призвал к бдительности и предостерег избирателей от „полуправды“ и дезинформации, циркулирующей в соцсетях.

В округе Ланкастер действительно нашли поддельные документы — но не бюллетени, как заявил Трамп с трибуны, а формы для регистрации избирателей. Еще полторы недели назад об этом заявили местные чиновники, обнаружившие подозрительные бумаги, а правоохранительные органы начали расследование.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп заявил: „В Ланкастере они обнаружили 2600 бюллетеней, все заполненные одной и той же рукой. Другими словами, одинаковый почерк, одна и та же рука, все одинаковое. А потом они идут и говорят: „Ну, это же сторонник теории заговора“. Это ужасное событие, произошедшее с нашей страной“.

„Пенсильвания жульничает на невиданном ранее уровне, и ее поймали за руку, — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. — Сообщайте о мошенничестве властям, правоохранительным органам нужно действовать немедленно!“

Кандидатам, разрыв между которыми, судя по многочисленным опросам общественного мнения, сохраняется минимальным, для победы на выборах нужно заручиться голосами по крайней мере трех колеблющихся штатов.

Если из 50 штатов большинство почти неизменно на каждых выборах голосует либо за республиканцев, либо за демократов, то все вышеперечисленные (помимо них есть еще Висконсин, Невада и Аризона) относятся к так называемым колеблющимся, то есть там теоретически может победить любой из кандидатов.

В воскресенье он, несмотря на выходной день, провел предвыборные митинги как раз в Пенсильвании, а также Северной Каролине и Джорджии, а его соперница от Демократической партии Камала Харрис посетила Мичиган.

На этой неделе сам Дональд Трамп заявил о подлогах в одном из ключевых штатов — Пенсильвании.

Информацию о сотнях предположительных нарушений в процессе голосования собирают и распространяют как отдельные пользователи, так и группы: среди них есть независимые сообщества, а также группы, связанные как с республиканцами, так и с демократами.

Сам Дональд Трамп, на вопрос о том, примет ли он результаты выборов 2024 года, заявил, что сделает это, если выборы будут „честными, законными и правильными“.

При этом, согласно последнему опросу общественного мнения, большинство американцев (до 70%) ожидают, что в случае поражения он не согласится с результатами выборов.

Как из мухи сделать слона

Эксперты утверждают, что отдельные случаи фальсификации результатов голосования и административных ошибок на президентских выборах в США происходили всегда. Так было и в 2020 году, когда в выборах приняли участие более 150 миллионов избирателей.

Однако теперь информация о реальных инцидентах распространяется в соцсетях в беспрецедентных масштабах и используется, наряду с фейковыми сообщениями, как доказательство широко распространенного мошенничества.

Так, в южной Калифорнии десятки бюллетеней были найдены в ливневой канализации. Несмотря на то, что обстоятельства произошедшего так и не были выяснены, чересчур бдительные пользователи соцсетей немедленно заподозрили преднамеренное мошенничество.

„Они БУДУТ мошенничать“, — утверждается в одном из тысяч опубликованных в связи с этим инцидентом комментариев.

Поскольку в последние дни всплыли новые случаи, включая историю с бюллетенями в Пенсильвании и с китайским студентом, которого обвиняют в незаконном голосовании в Мичигане, власти поспешили указать на то, что это лишь свидетельствует об их бдительности.

Однако те, кто верит в теории заговора о широкомасштабном мошенничестве, склонны видеть в этих инцидентах доказательство скоординированного плана демократов по „фальсификации“ выборов.

„Посмотрите на это новое мошенничество с избирателями, — гласил один типичный комментарий в ответ на новости из Пенсильвании. — Демократы уже делают все возможное, чтобы украсть еще одни выборы“.

Кто стоит за потоком обвинений

Масса заявлений о фальсификациях была выложена в соцсети группами, которые занимаются краудсорсингом — сбором подобных обвинений.