Победа Молдовы и фиаско Кремля
Президент Молдовы Майя Санду одержала победу во втором туре выборов, набрав 55% голосов против 45% у бывшего генерального прокурора Александра Стояногло, несмотря на масштабную кампанию влияния со стороны Кремля, пишет Propastop.
„Победа Санду имеет важнейшее значение для того, чтобы Молдова освободилась от влияния прокремлёвских олигархов и постепенно превратилась в процветающее европейское общество“, — отметила Тийна Ильсен из НКО PractNet, консультирующего правительство Молдовы.
Расследовательская журналистика раскрыла „сетевой маркетинг“ Кремля
Издание расследовательской журналистики ZdG сделало выдающуюся работу по разоблачению вмешательства в выборы. Журналисты, используя ложные личности, проникли в сеть, созданную олигархом Иланом Шором. В 2014 году Шор приобрел печальную известность из-за схемы отмывания денег, когда из банков Молдовы было похищено 1 миллиард долларов, что составило 12% ВВП страны. Несмотря на это, Шор по-прежнему пользуется поддержкой многих молдаван, финансируя партии и лидеров мнений.
Перед первым туром выборов ZdG опубликовало скрытую видеозапись, раскрывающую схему, напоминающую сетевой маркетинг, через которую Шор распределил около 30 миллионов евро. Полиция Молдовы оценила численность сети в 130 000 человек, в то время как президент Майя Санду заявила о 300 000 избирателях, получивших прямую финансовую поддержку суммами от 100 до 1000 евро.
Впервые журналист ZdG подробно представил функционирование сети Шора с помощью видеоматериалов до первого тура и референдума о вступлении в ЕС 20 октября. К перед вторым туром ZdG опубликовало новое расследование, автор которого под прикрытием работал в другой части сети Шора с июня. Это расследование было направлено на выявление планов сети перед решающим туром выборов.
Журналистка Наталья Захареску, выступавшая под псевдонимом „Ирина Захар“, участвовала в процессе раздачи „финансовой помощи“ с целью влияния на решения избирателей. Если перед первым туром сеть, управляемая Кремлем, внушала необходимость противостояния вступлению Молдовы в ЕС, то перед вторым туром её риторика изменилась.
Перед 20 октября Захареску дали указания: „Голосуй за кого угодно, главное — проголосуй против на референдуме. Если конституцию изменят для вступления в ЕС, нас обязательно втянут в войну. Конечно, мы хотим быть частью Европы, но ЕС примет нас не раньше 2030 года. Эти изменения — лишь пустые слова“.
После узкой победы на референдуме 20 октября риторика агентов Шора изменилась. Им внушили, что бойкотировать второй тур выборов и портить бюллетени нельзя — нужно голосовать против Санду.
Когда ZdG опубликовало первую часть расследования перед первым туром и полиция начала интересоваться участниками сети, среди них возникла паника. Один активист сказал „Ирине Захар“: „Я удалил почти все фото с телефона и выбросил все агитматериалы“.
Повод для беспокойства был: государственная служба Молдовы приостановила работу 40 сотрудников, получавших российские деньги. Три четверти из них работали в пророссийской автономной Гагаузии, а четверо занимали руководящие должности. Увольнение объяснили их доступом к конфиденциальным данным, пока идет уголовное расследование.
Стояногло оказался под ударом из-за обвинений в коррупции
Если перед первым туром выборов основное внимание критиков было сосредоточено на действующем президенте Санду, то перед вторым туром под ударом оказался ее соперник Стояногло. Оппоненты обвиняли Санду в плохой экономической ситуации, а прокремлевская пропаганда утверждала, что вступление в ЕС приведет Молдову к немедленному втягиванию в украинский конфликт.
„Даже те, кто не поддерживает Санду, признают ее честность“, — отметила Тийна Ильсен. „Именно благодаря этому она стала первым президентом в истории Молдовы, переизбранным на второй срок“.
В то время как вокруг Санду не было коррупционных обвинений, расследование TV8 показало, что Стояногло принимал подарки от бизнесмена и связан с олигархом Шором. В частности, выяснилось, что на прошлое Рождество Стояногло с семьей отдыхал в люксовом отеле в Карловых Варах, Чехия, а счет на 9000 евро оплатил молдавский предприниматель Михаил Апостол. Апостол, несмотря на скромные доходы, финансировал проекты Шора, но отказался отвечать на вопросы о своей роли в этих сделках.
TV8 также подчеркнуло тесные связи между Иланом Шором и Александром Стояногло, которые проводят кампанию против ЕС и президента Санду. Оба мужчины долгие годы жили в одном доме и были давними семейными друзьями. В 2015 году 19-летняя дочь Стояногло, Кристина, приобрела в этом доме квартиру стоимостью около 46 000 долларов, что сейчас расследуется как возможное незаконное обогащение.
Широкий резонанс в Молдове вызвала статья брюссельского издания Politico, в которой сообщалось, что младшая дочь Стояногло, Корина, работает в сфере кибербезопасности в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Politico задается вопросом: почему дочь кандидата в президенты, поддержанного Кремлем и выступающего против ЕС, допускают к работе в отделе, имеющем доступ к чувствительной информации?
Нападки на Санду
„Одной из манипулятивных тактик, выявленных нашими партнерами в Молдове, стало углубление раскола между молдаванами, живущими в стране, и теми, кто обосновался за границей“, — отметила Тийна Ильсен из PractNet. „К сожалению, этот нарратив продолжают использовать даже после президентских выборов, и нет сомнений, что прокремлевские силы будут задействовать его на парламентских выборах 2025 года“.
Поскольку на референдуме по ЕС ключевую роль сыграла многочисленная община молдаван, проживающих в Европе, прокремлевские СМИ начали противопоставлять две группы граждан.
„Согласно этому нарративу, проевропейская позиция молдаван, живущих за границей, и их поддержка проевропейского президента показывают их оторванность от реалий родины“, — пояснила Ильсен. „В агитации против Санду утверждалось, что политическое руководство в Кишиневе разделяет общество на „хороших“ и „плохих“ молдаван. Президенту вменяли предпочтение голосов молдаван за границей перед соотечественниками, страдающими в тяжелых условиях на родине“.
Не все оппоненты объединились против Санду
Перед вторым туром президент Санду удивила своим напористым стилем на первых дебатах со Стояногло, обвинив его в замалчивании войны в Украине. Она привела пример с онкологической больницей в Киеве, получившей удар летом, где лечились и молдавские дети. Санду также напомнила избирателям о двойном гражданстве оппонента — Стояногло имеет и румынский паспорт. Хотя в Молдове двойное гражданство не редкость, для президента это считается недопустимым.
Стояногло так заметно проиграл первые дебаты, которые проходил без модератора, что отказался от участия в следующем телеэфире.
После первого тура существовали опасения, что практически все выбывшие кандидаты призовут своих сторонников голосовать против Санду, но этого не произошло.
Ренато Усатый (13.79% голосов), Андрей Нэстасе (0.64%) и Тудор Улиановски (0.52%) призвали своих сторонников голосовать по совести. В то же время Наталья Морарь (0.61%), Ирина Влах (5.38%), Ион Кику (2.06%) и Василе Тарлев (3.19%) выступили за голосование против Санду. Виктория Фуртуна (4.45%) поддержала Стояногло, а Октавиан Цыку (0.93%) призвал голосовать против него.
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