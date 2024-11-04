Перед 20 октября Захареску дали указания: „Голосуй за кого угодно, главное — проголосуй против на референдуме. Если конституцию изменят для вступления в ЕС, нас обязательно втянут в войну. Конечно, мы хотим быть частью Европы, но ЕС примет нас не раньше 2030 года. Эти изменения — лишь пустые слова“.

Журналистка Наталья Захареску , выступавшая под псевдонимом „Ирина Захар“, участвовала в процессе раздачи „финансовой помощи“ с целью влияния на решения избирателей. Если перед первым туром сеть, управляемая Кремлем, внушала необходимость противостояния вступлению Молдовы в ЕС, то перед вторым туром её риторика изменилась.

Впервые журналист ZdG подробно представил функционирование сети Шора с помощью видеоматериалов до первого тура и референдума о вступлении в ЕС 20 октября. К перед вторым туром ZdG опубликовало новое расследование, автор которого под прикрытием работал в другой части сети Шора с июня. Это расследование было направлено на выявление планов сети перед решающим туром выборов.

Перед первым туром выборов ZdG опубликовало скрытую видеозапись, раскрывающую схему, напоминающую сетевой маркетинг, через которую Шор распределил около 30 миллионов евро. Полиция Молдовы оценила численность сети в 130 000 человек, в то время как президент Майя Санду заявила о 300 000 избирателях, получивших прямую финансовую поддержку суммами от 100 до 1000 евро.

Издание расследовательской журналистики ZdG сделало выдающуюся работу по разоблачению вмешательства в выборы. Журналисты, используя ложные личности, проникли в сеть, созданную олигархом Иланом Шором . В 2014 году Шор приобрел печальную известность из-за схемы отмывания денег, когда из банков Молдовы было похищено 1 миллиард долларов, что составило 12% ВВП страны. Несмотря на это, Шор по-прежнему пользуется поддержкой многих молдаван, финансируя партии и лидеров мнений .

„Победа Санду имеет важнейшее значение для того, чтобы Молдова освободилась от влияния прокремлёвских олигархов и постепенно превратилась в процветающее европейское общество“, — отметила Тийна Ильсен из НКО PractNet , консультирующего правительство Молдовы.

После узкой победы на референдуме 20 октября риторика агентов Шора изменилась. Им внушили, что бойкотировать второй тур выборов и портить бюллетени нельзя — нужно голосовать против Санду.

Когда ZdG опубликовало первую часть расследования перед первым туром и полиция начала интересоваться участниками сети, среди них возникла паника. Один активист сказал „Ирине Захар“: „Я удалил почти все фото с телефона и выбросил все агитматериалы“.

Повод для беспокойства был: государственная служба Молдовы приостановила работу 40 сотрудников, получавших российские деньги. Три четверти из них работали в пророссийской автономной Гагаузии, а четверо занимали руководящие должности. Увольнение объяснили их доступом к конфиденциальным данным, пока идет уголовное расследование.

Стояногло оказался под ударом из-за обвинений в коррупции

Если перед первым туром выборов основное внимание критиков было сосредоточено на действующем президенте Санду, то перед вторым туром под ударом оказался ее соперник Стояногло. Оппоненты обвиняли Санду в плохой экономической ситуации, а прокремлевская пропаганда утверждала, что вступление в ЕС приведет Молдову к немедленному втягиванию в украинский конфликт.

„Даже те, кто не поддерживает Санду, признают ее честность“, — отметила Тийна Ильсен. „Именно благодаря этому она стала первым президентом в истории Молдовы, переизбранным на второй срок“.

В то время как вокруг Санду не было коррупционных обвинений, расследование TV8 показало, что Стояногло принимал подарки от бизнесмена и связан с олигархом Шором. В частности, выяснилось, что на прошлое Рождество Стояногло с семьей отдыхал в люксовом отеле в Карловых Варах, Чехия, а счет на 9000 евро оплатил молдавский предприниматель Михаил Апостол. Апостол, несмотря на скромные доходы, финансировал проекты Шора, но отказался отвечать на вопросы о своей роли в этих сделках.