BBC News Русская служба
04.11.2024, 19:00

В Израиле скандал из-за утечки военных документов: суд обвинил помощника Нетаньяху

 
Премьер-министр Нетаньяху утверждает, что его бывший помощник „никогда не участвовал в совещаниях по вопросам безопасности и не знакомился с конфиденциальными документами“.
Премьер-министр Нетаньяху утверждает, что его бывший помощник „никогда не участвовал в совещаниях по вопросам безопасности и не знакомился с конфиденциальными документами“.
ФОТО: Amir Cohen | REUTERS / Scanpix

Бывший пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху задержан по обвинению в передаче журналистам секретных военных документов, публикация которых могла поставить под удар переговоры о возвращении израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, пишет BBC News Русская служба.

Как уточняется в решении суда города Ришон ле-Цион, где слушается дело, Элиэзер Фельдштейн — лишь один из четырех установленных подозреваемых в причастности к утечке, а трое остальных — сотрудники израильской службы безопасности.

По данным издания Haaretz, один из них был отпущен, а двое других на время разбирательства помещены под арест.

Это дало возможность лидерам израильской оппозиции публично задаться вопросом, не причастен ли к злополучной утечке сам Нетаньяху — хотя канцелярия премьера это категорически отрицает.

Подробности дела просачивались в прессу очень медленно из-за вынесенного изначально судебного запрета на публикацию любых его материалов. После жалобы репортеров запрет частично отменил мировой судья.

Впрочем, ни с одним из четырех подозреваемых журналистам связаться пока не удалось.

В адрес Нетаньяху давно звучат обвинения в том, что тот якобы затягивает переговоры о перемирии в угоду своим ультраправым партнерам по коалиции.

Агентство внутренней безопасности Израиля и руководство армии страны начали собственные внутренние расследования по делу об утечке в сентябре, после того как выдержки секретных документов были опубликованы в британском еженедельнике Jewish Chronicle и немецком таблоиде Bild — как раз тогда, когда переговоры о заложниках вступили в решающую фазу.

В одной из статей сообщалось об обнаружении документа, якобы свидетельствующего, что тогдашнего лидера ХАМАС Яхью Синвара (позже убитого Израилем) якобы собирались тайно вывезти вместе с заложниками в Египет через Филадельфийский коридор на границе с Газой.

Второй текст сообщает о якобы разосланной руководством ХАМАС внутренней служебной записке, где излагалась стратегия Синвара, направленная на то, чтобы любыми способами чинить препятствия переговорам об освобождении заложников, затягивая их максимально надолго.

Родственники заложников и поддерживающие их израильтяне на демонстрации напротив резиденции Нетаньяху

Как выяснили израильские журналисты, первый „документ“ оказался фиктивным, а авторство „внутренней записки“ принадлежит боевикам ХАМАС самого низшего звена.

Израильский суд постановил, что публикация документов может нанести „серьезный ущерб государственной безопасности“, а „способность органов безопасности достичь цели освобождения заложников в рамках военных задач могла быть поставлена под угрозу“.

В воскресенье один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид заявил журналистам, что если премьер-министр знал об утечках, то „он замешан в одном из серьезнейших преступлений против безопасности“, а если не знал о них, то тогда просто не годится для своей должности.

„Утечка произошла из канцелярии премьер-министра, и следствие должно определить, не было ли это сделано по его собственному распоряжению, — добавил Лапид. — По некоторым подозрениям, помощники Нетаньяху сливали секретную документацию и подделывали секретные документы, чтобы подорвать возможное освобождение заложников и развернуть кампанию в СМИ против их семей“.

Еще один лидер оппозиции Бенни Ганц, который до недавнего времени входил в состав военного кабинета Нетаньяху, заявил, что если информация, касающаяся вопросов безопасности, была использована для „кампании по политическому выживанию“, то это не просто уголовное преступление, а „преступление против нации“.

В пятницу Нетаньяху отверг все эти обвинения, заявив, что „документ, опубликованный Bild, никогда не поступал“ в его канцелярию. А в субботу уточнил, что об утечке секретной документации он и сам узнал из газет.

Не назвав Фельдштейна по имени, премьер дал понять, что его бывший помощник „никогда не участвовал в совещаниях по вопросам безопасности и не знакомился с конфиденциальными документами“.

Несмотря на все эти заявления, ширящийся скандал еще больше навредил и без того испорченным отношениям между правительством и семьями заложников.

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