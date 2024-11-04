В Израиле скандал из-за утечки военных документов: суд обвинил помощника Нетаньяху

Как уточняется в решении суда города Ришон ле-Цион, где слушается дело, Элиэзер Фельдштейн — лишь один из четырех установленных подозреваемых в причастности к утечке, а трое остальных — сотрудники израильской службы безопасности.

По данным издания Haaretz, один из них был отпущен, а двое других на время разбирательства помещены под арест.

Это дало возможность лидерам израильской оппозиции публично задаться вопросом, не причастен ли к злополучной утечке сам Нетаньяху — хотя канцелярия премьера это категорически отрицает.

Подробности дела просачивались в прессу очень медленно из-за вынесенного изначально судебного запрета на публикацию любых его материалов. После жалобы репортеров запрет частично отменил мировой судья.

Впрочем, ни с одним из четырех подозреваемых журналистам связаться пока не удалось.

В адрес Нетаньяху давно звучат обвинения в том, что тот якобы затягивает переговоры о перемирии в угоду своим ультраправым партнерам по коалиции.

Агентство внутренней безопасности Израиля и руководство армии страны начали собственные внутренние расследования по делу об утечке в сентябре, после того как выдержки секретных документов были опубликованы в британском еженедельнике Jewish Chronicle и немецком таблоиде Bild — как раз тогда, когда переговоры о заложниках вступили в решающую фазу.

В одной из статей сообщалось об обнаружении документа, якобы свидетельствующего, что тогдашнего лидера ХАМАС Яхью Синвара (позже убитого Израилем) якобы собирались тайно вывезти вместе с заложниками в Египет через Филадельфийский коридор на границе с Газой.

Второй текст сообщает о якобы разосланной руководством ХАМАС внутренней служебной записке, где излагалась стратегия Синвара, направленная на то, чтобы любыми способами чинить препятствия переговорам об освобождении заложников, затягивая их максимально надолго.

Как выяснили израильские журналисты, первый „документ“ оказался фиктивным, а авторство „внутренней записки“ принадлежит боевикам ХАМАС самого низшего звена.