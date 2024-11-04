ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (985-й день) | Обнародованы первые требования России к Украине для прекращения огня, переданные на переговорах в 2022 году

Минобороны России сообщило, что авиацией и беспилотниками „нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ“. Когда именно был нанесен удар, в сообщении не уточняется.

Списки погибших белгородцев, так называемые „книги памяти“, больше нельзя найти на сайтах районных библиотек Белгородской области, обратило внимание издание „Пепел. Белгород“. При попытке открыть ссылки, которые раньше вели на списки, появляется сообщение об ошибке и отсутствующей странице. Издание отмечает, что все списки были удалены в один день, 22 октября, на следующий день после антивоенной акции, где распространялись поддельные агитационные листовки со ссылками на „книгу памяти“ Белгородского района. „Книги памяти“ выпускались на сайтах библиотек на основании регионального закона „Об увековечивании на территории Белгородской области памяти погибших при защите Отечества“, который, в частности, предполагает создание печатного или электронного издания для публикации имен убитых или пропавших без вести.

Зеленский поговорил по телефону с Санду, победившей на выборах в Молдове. Президент Украины в телефонном разговоре поздравил Майю Санду, которая, согласно пока еще официально не подведенным на момент разговора итогам голосования, побеждала на выборах президента Молдовы. Второй тур прошел в воскресенье, 3 ноября. „Поздравил ее с победой на президентских выборах и от имени украинского народа выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы“, — пересказал Зеленский разговор с Санду в телеграме. По словам Зеленского, в разговоре он и Майя Санду „подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели“ — членству в ЕС. Зеленский написал также, что пригласил Санду в Украину. Действующий президент Молдовы Майя Санду заявила о своей победе еще до окончания подсчета голосов. Партия социалистов, чей кандидат Александр Стояногло участвовал в выборах, заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду набрала 55,33% голосов.