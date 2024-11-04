ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (985-й день) | Обнародованы первые требования России к Украине для прекращения огня, переданные на переговорах в 2022 году
Подводим итоги очередного дня войны.
Журналисты „Системы“ — расследовательского проекта „Настоящего времени“ и „Радио Свобода“ — опубликовали документ, в котором, как утверждается, содержатся первые предложения России по мирному договору с Украиной, составленные вскоре после полномасштабного вторжения. По данным издания, этот список условий для прекращения огня и заключения мира российская сторона передала украинской во время третьего раунда переговоров в Беларуси 7 марта 2022 года. „Это самый ранний из известных ныне документов, в котором письменно изложены требования России к Украине“, — говорится в материале.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла в Киев. Это ее восьмой визит в Украину с начала полномасштабной войны.
Минобороны России сообщило, что авиацией и беспилотниками „нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ“. Когда именно был нанесен удар, в сообщении не уточняется.
Списки погибших белгородцев, так называемые „книги памяти“, больше нельзя найти на сайтах районных библиотек Белгородской области, обратило внимание издание „Пепел. Белгород“. При попытке открыть ссылки, которые раньше вели на списки, появляется сообщение об ошибке и отсутствующей странице.
Издание отмечает, что все списки были удалены в один день, 22 октября, на следующий день после антивоенной акции, где распространялись поддельные агитационные листовки со ссылками на „книгу памяти“ Белгородского района.
„Книги памяти“ выпускались на сайтах библиотек на основании регионального закона „Об увековечивании на территории Белгородской области памяти погибших при защите Отечества“, который, в частности, предполагает создание печатного или электронного издания для публикации имен убитых или пропавших без вести.
Зеленский поговорил по телефону с Санду, победившей на выборах в Молдове. Президент Украины в телефонном разговоре поздравил Майю Санду, которая, согласно пока еще официально не подведенным на момент разговора итогам голосования, побеждала на выборах президента Молдовы. Второй тур прошел в воскресенье, 3 ноября.
„Поздравил ее с победой на президентских выборах и от имени украинского народа выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы“, — пересказал Зеленский разговор с Санду в телеграме.
По словам Зеленского, в разговоре он и Майя Санду „подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели“ — членству в ЕС. Зеленский написал также, что пригласил Санду в Украину.
Действующий президент Молдовы Майя Санду заявила о своей победе еще до окончания подсчета голосов. Партия социалистов, чей кандидат Александр Стояногло участвовал в выборах, заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду набрала 55,33% голосов.
В поселке Ковшаровка под Купянском при попадании авиабомбы ФАБ-500 погибли три человека, один пострадал, сообщает полиция Харьковской области. Повреждены несколько домов, в том числе медицинское учреждение, а также машина скорой помощи.
Накануне поздно вечером глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале писал, что в результате удара по поселку в пятиэтажке обрушился подъезд. Одну женщину удалось спасти, сообщил Синегубов, три человека, по его данным, оставались под завалами.
В условиях войны Би-би-си не может независимо проверить информацию воюющих сторон.
Вооруженные силы РФ поздно вечером 3 ноября нанесли удар по Харькову. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авиабомба упала в Шевченковском районе города, рядом с жилой застройкой. Ранены 13 человек. Среди них четверо полицейских, сообщила региональная полиция. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по зданию супермаркета РОСТ. Судя по опубликованным фотографиям и видео, удар пришелся рядом с супермаркетом. Также повреждены жилые дома, автомобили, линии электропередач и наземного электротранспорта. Еще один снаряд взорвался в Холодногорском районе города, недалеко от рынка. В результате никто не пострадал, но в близлежащих зданиях были выбиты стекла.
Момент удара по супермаркету
Как выглядит супермаркет после удара
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 50 дронов в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. Еще 27 БПЛА в разных регионах упали после потери связи. О пострадавших в результате этих инцидентов украинские власти не сообщали.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 ноября российские средства ПВО предотвратили атаку украинского беспилотника в Белгородской области. Дрон был сбит над территорией региона.
Военный суд 3 ноября арестовал до 2 января заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По данным Mash, Мирзаев требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт на 480 миллионов. Генерала и его посредника якобы задержали после получения денег.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 ноября заявил, что в случае победы Дональда на выборах президента США Европа будет вынуждена пересмотреть вопрос поддержки Украины: „Если в Америке будет президент, выступающий за мир <…> то Европа не сможет поддерживать войну“. По словам политика, европейским странам придется „приспосабливаться“ к новым реалиям, чтобы не нести бремя поддержки Киева в одиночку.
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