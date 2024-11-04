Почему женская сборная Эстонии по футболу, которая недавно вновь выиграла Кубок Балтии, сменила тренера и что планируется сделать за следующие четыре года?

Последние три года эстонскую женскую футбольную сборную возглавляли Анастасия Морковкина и Сирье Каппер, однако теперь их место займёт Александра Шеволдаева, которая на протяжении долгого времени тренировала женскую команду „Флоры“. Одной из ключевых целей нового тренера станет выход сборной в дивизион B Лиги наций, что позволит войти в число 32 лучших команд Европы.