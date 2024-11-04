Опубликованы предложения России по мирному договору, переданные Украине в 2022 году. Российские власти требовали сократить ВСУ до 50 тысяч человек

Журналисты отмечают, что, сравнивая эти предложения с последующей версией договора от 15 апреля 2022 года, они заметили, что требования РФ стали менее радикальными. В частности, к апрелю стороны обсуждали, что Украина остается в своих международно признанных границах. В конце марта на переговорах в Стамбуле стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Как сообщало Foreign Affairs, Украина, согласно документу, должны была стать нейтральным и безъядерным государством, а также обязалась не присоединяться к военным союзам и не допускать размещения иностранных войск на своей территории. При этом проект договора не предусматривал запрета на вступление в ЕС. Также в документе ничего не говорилось о территориях в Донбассе, которые тогда уже были заняты российскими войсками. Кроме того, договор предполагал, что Россия и Украина разрешат спор вокруг Крыма в течение последующих 10-15 лет путем мирных переговоров.