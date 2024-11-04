20 лет назад во время матча умер легендарный латвийский хоккеист Жолток

Сергей Жолток родился в Риге в 1972 году. В составе молодёжной сборной СССР стал чемпионом мира среди молодёжи в 1992 году. Выступал за сборную Латвии на чемпионатах мира в 1994, 1997, 1999, 2001, 2002 и 2004 годах, пишет латвийский портал Delfi.

Жолток играл на позиции центрального нападающего. С 1992 по 2004 год провёл 10 сезонов в командах НХЛ („Бостон“, „Оттава“, „Монреаль“, „Эдмонтон“, „Миннесота“ и „Нэшвилл“). Всего в НХЛ сыграл 588 матчей и набрал 258 очков (111+147). В Кубке Стэнли сыграл 45 матчей и набрал 18 очков (4+14). Занимает второе место по заброшенным шайбам, передачам и очкам среди латвийских хоккеистов в истории НХЛ, уступая только Сандису Озолиньшу.

Самым успешным сезоном для Жолтка стал сезон-02/03, когда в составе „Миннесоты Уайлд“ нападающий набрал 42 очка (16+26) в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф также был одним из лидеров нападения „Уайлд“. В 18 матчах Сергей набрал 13 очков (2+11), а клуб дошёл до финала Западной конференции, выиграв две серии со счёта 1-3.

В 2004 году, во время локаута в НХЛ, Жолток вернулся в Латвию, где стал выступать за ХК „Рига 2000“ в чемпионате Латвии и в Открытом чемпионате Беларуси.

3 ноября 2004 года в Минске во время матча „Динамо“ (Минск) - ХК „Рига-2000“ Сергей Жолток умер от сердечного приступа в возрасте 31 год.

Похоронен в Риге на Ивановском кладбище. С 2005 года в Риге ежегодно проводится международный хоккейный турнир молодёжных сборных Мемориал Сергея Жолтока. В честь Сергея Жолтока была названа рижская средняя школа № 55.

3 ноября в Риге в ледовом холле „Даугава“ состоялся матч памяти Сергея Жолтока. Организаторами игры являются ЛХФ, Фонд Сергея Жолтока и его руководитель Александр Ривкин.

На площадку вышли бывшие игроки „Риги-2000“ и сборной Латвии - Гиртс Анкипанс, Артис Аболс, Юрис Опульскис, Ренарс Валтерс, Марекс Ясс, Мартиньш Ципулис, Айгарс Мироновичс, Кришьянис Редлихс, Микелис Редлихс, Андрей Игнатович, Олег Сорокин, Максим Широков и Родриго Лавиньш.