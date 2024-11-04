ФОТО | Женскую сборную Эстонии по футболу возглавил новый главный тренер
Главным тренером женской сборной Эстонии по футболу стала Александра Шеволдаева.
До назначения Александры Шеволдаевой женскую сборную Эстонии по футболу возглавляли два тренера — Анастасия Морковкина и Сирье Каппер. Они занимали свои посты с января 2022 года, руководя командой почти три года. За этот период сборная провела 30 официальных матчей, одержав 11 побед, сыграв 6 раз вничью и потерпев 13 поражений, забив при этом 43 гола.
Под руководством этого тандема сборная Эстонии дважды подряд выиграла Балтийский турнир.
„Мы благодарим Сирье и Анастасию за восстановление лидерских позиций женской сборной Эстонии в Балтии, возвращение уверенности и создание сплочённой, амбициозной команды. Последние годы стали знаковыми, так как сборную впервые возглавляли наши местные тренеры-женщины, и я рад, что эта традиция продолжится“, — отметил президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак в пресс-релизе организации.
Контракт с новым главным тренером Александрой Шеволдаевой подписан на четыре года, и в этот период сборную ждут два цикла Лиги наций, а также отборочные турниры чемпионатов мира и Европы.
„Александра Шеволдаева - самый успешный тренер в эстонском женском футболе за последнее десятилетие. Возглавить национальную команду - логичный для нее следующий шаг. Цель — сохранить статус лидера среди стран Балтии, подняться в Лигу B в системе УЕФА и закрепиться там“, — сказал Похлак.
37-летняя Александра Шеволдаева начала свой путь в футболе в 2002 году, выступая за девичью команду ТКСК Виза. В течение своей 14-летней игровой карьеры она представляла такие клубы, как „Левадия“, а также тартуские команды „Мааг Таммека“ и „Таммеку“. В качестве игрока Шевольдаева имела честь один раз сыграть за женскую сборную Эстонии, участвуя в Балтийском турнире в 2010 году.
Александра Шеволдаева начала свою тренерскую карьеру в 2008 году, работая с юными футболистками тартуской команды „Таммека“. Три года спустя она возглавила основную женскую команду клуба. В 2015 году Александра перешла на пост главного тренера женской команды „Флора“. Под её руководством команда на протяжении семи сезонов подряд завоевывала чемпионский титул Эстонии, шесть раз становилась обладателем Кубка страны, а в этом году впервые в своей истории одержала победу в Балтийской лиге.
С 2017 года Александра Шеволдаева имеет высшую тренерскую категорию UEFA Pro. Ранее она успешно руководила юношескими сборными Эстонии U17 и U19. В прошлом году Шеволдаева выступила в роли главного тренера на чемпионате Европы среди девушек U17, который прошел в Эстонии.
Состав ассистентов нового главного тренера будет утверждён в течение ноября. Первый сбор женской национальной команды под руководством нового главного тренера состоится в конце ноября.
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