За рубежом
05.11.2024, 10:34

„Переобулся“? Трамп годами выступал против голосования по почте. Теперь его кампания призывает людей голосовать именно так

 
Anna Tamm
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: SHAWN THEW | EPA/ Scanpix

В начале осени в крупных смериканских СМИ можно было встретить заголовки, сообщающие о том, что штаб Дональда Трампа в последнюю минуту предпринимает попытку выступить за досрочное голосование и голосование по почте. Ранее бывший президент на протяжении многих лет такие способы головосания не жаловал, называя их опасными и мошенническими.

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