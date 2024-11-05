„Переобулся“? Трамп годами выступал против голосования по почте. Теперь его кампания призывает людей голосовать именно так

В начале осени в крупных смериканских СМИ можно было встретить заголовки, сообщающие о том, что штаб Дональда Трампа в последнюю минуту предпринимает попытку выступить за досрочное голосование и голосование по почте. Ранее бывший президент на протяжении многих лет такие способы головосания не жаловал, называя их опасными и мошенническими.