Почему голосуют во вторник? Кто такие выборщики? Что еще за „Хромая утка“? Главные вопросы о выборах в США

В каком бы году ни проходили выборы президента США, они неизбежно становятся его центральным политическим событием, а их победителя не без оснований называют самым влиятельным человеком на планете. При этом процедура и самого голосования, и подведения его итогов не так уж проста, традиционно вызывая разные вопросы. RusDelfi отвечает на некоторые из них.