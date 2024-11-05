Выборы в США
05.11.2024, 07:13

Почему голосуют во вторник? Кто такие выборщики? Что еще за „Хромая утка“? Главные вопросы о выборах в США

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Выборы в США
Выборы в США
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В каком бы году ни проходили выборы президента США, они неизбежно становятся его центральным политическим событием, а их победителя не без оснований называют самым влиятельным человеком на планете. При этом процедура и самого голосования, и подведения его итогов не так уж проста, традиционно вызывая разные вопросы. RusDelfi отвечает на некоторые из них.

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RusDelfi
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