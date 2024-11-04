Эксперт: „Наши люди смирные, будут терпеть“. Автоналога не удастся избежать ни пенсионерам, ни деревенским жителям

Автомобильный налог с точки зрения государства является объективным и простым способом увеличения доходов государственного бюджета. Контроль за уплатой налога автоматизирован, исключений нет, и, вероятно, большинство пользователей не откажутся от автомобиля, что обеспечивает стабильную налоговую базу. Налог не снижает потребление и, скорее всего, не побуждает пользователей отдавать предпочтение другим видам транспорта, считает Райко Пуустусмаа, старший консультант консталтинг-центра PwC.