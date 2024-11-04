Мнение
04.11.2024, 20:40

Эксперт: „Наши люди смирные, будут терпеть“. Автоналога не удастся избежать ни пенсионерам, ни деревенским жителям

 
Райко Пуустусмаа
„Защищать природу и воздух Эстонии посредством платы за регистрацию транспортных средств – это благородно, но справедливо ли это и по отношению к нашему народу?“ - задает вопрос Райко Пуустусмаа.
„Защищать природу и воздух Эстонии посредством платы за регистрацию транспортных средств – это благородно, но справедливо ли это и по отношению к нашему народу?“ - задает вопрос Райко Пуустусмаа.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Автомобильный налог с точки зрения государства является объективным и простым способом увеличения доходов государственного бюджета. Контроль за уплатой налога автоматизирован, исключений нет, и, вероятно, большинство пользователей не откажутся от автомобиля, что обеспечивает стабильную налоговую базу. Налог не снижает потребление и, скорее всего, не побуждает пользователей отдавать предпочтение другим видам транспорта, считает Райко Пуустусмаа, старший консультант консталтинг-центра PwC.

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