ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ стартовала кампания по раздаче светоотражателей

„Три года назад мы инициировали направленную прежде всего на школьников кампанию по раздаче светоотражателей, чтобы напомнить, что правильно размещенный светоотражатель – это самый простой способ быть замеченным в темноте. Несмотря на то, что в темное время года в Эстонии ношение светоотражателя является обязательным, ежегодно в ходе таких кампаний мы замечаем молодых людей, у которых его нет“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Рано утром в понедельник, 4 ноября, сотрудники районной управы и полицейские перед началом занятий раздали учащимся муниципальных школ Ласнамяэ более 3000 светоотражателей. В ходе кампании с наступлением темного времени года школьникам напоминают о важности ношения светоотражателей. Жители района могут получить светоотражатели на информационном столе районной управы (ул. Палласти, 54) в часы ее работы.

В темное время года, когда видимость ограничена как с утра, так и рано вечером, участие пешеходов и велосипедистов в дорожном движении связано с наибольшим количеством рисков. Соответствующий требованиям светоотражатель заметен водителю транспортного средства в луче ближнего света с расстояния уже 130–150 м и оставляет достаточное расстояние для торможения и безопасного объезда пешехода.

По словам руководителя Ида-Таллиннской региональной группы Пыхьяской префектуры Мари-Лийс Мёльдер, в темное время суток важно сделать себя заметным для других участников дорожного движения. „Из-за сильного дождя или снега визуальное восприятие водителей ухудшается, а пешеходы, одетые в одежду темных тонов, становятся незаметными на дороге. Ношение светоотражателя делает вас гораздо более заметным для других участников дорожного движения“, – сказала Мёльдер.