„С Запада пока звучат только слова“. Военный эксперт об отправке северокорейских войск на войну в Украину
Вовлечение в войну в Украине северокорейских войск, за спиной которых маячит Китай, — это во многом политический жест. Действия России говорят о попытке устроить новый передел сфер влияния в мире: она уже поставила экономику на военные рельсы, набрала огромную армию и выделяет большую часть бюджета на ведение боевых действий. Это зашло так далеко, что даже если бы Кремль захотел, он вряд ли бы мог беспроблемно остановить злую энергию, считает литовский офицер запаса сил специального назначения Ауримас Навис, пишет Новая газета. Балтия.
„Кроме эскалации я вижу за этим тактический ход Кремля“
Последние недели эксперты и политики обсуждают прибытие в Россию „подкрепления“ из Северной Кореи. Переброску 10 тысяч военнослужащих подтвердили ведущие мировые разведки. Насколько это серьезная угроза?
— Кроме эскалации я вижу за этим тактический ход Кремля, — говорит Ауримас Навис. — Чтобы вытеснить украинские войска из Курской области, России пришлось бы проводить мобилизацию или оттягивать подразделения с других участков фронта. Однако это привело бы к ослаблению, чем неминуемо воспользовались бы ВСУ. А значит, решать проблему пришлось другими способами, то есть с помощью союзников.
В списке могли бы оказаться Иран или „Хезболла“, но у них самих возникли некоторые сложности в местах дислокации. Поэтому российская власть обратилась к самому отъявленному партнеру — Северной Корее, которой и так нечего терять: санкции Пхеньян усердно игнорирует, пользуясь при этом поддержкой Китая.
— Северокорейские войска, как я предполагаю, первое время будут использованы в Курской области. Уже появились подтверждения этому в СМИ, — говорит Навис.
По его словам, формально это нельзя считать нарушением международного права, поскольку „любая страна может обратиться за помощью к союзнику при отражении нападения агрессора“. Хотя сама формулировка звучит курьезно: очевидно, что украинская операция в Курской области была спровоцирована Россией, а не наоборот.
„С Запада пока звучат только слова. А реальных решений нет“
Сейчас северокорейские военнослужащие находятся в 50 километрах от границы с Украиной. Уже обнаружились сложности в коммуникации между союзниками. Подтверждается то, о чем говорили с самого начала: россияне намерены использовать партнеров из КНДР как „пушечное мясо“, пишет Financial Times.
Однако наибольшую угрозу Ауримас Навис видит не в присутствии дополнительных сил на фронте, а в самом факте их направления туда:
„Это скорее политический ход России, которая таким образом проверяет реакцию Запада и стран НАТО. Как видим, из Берлина и Вашингтона пока звучат только слова. А реальных решений нет“.
Как предполагает эксперт, вялая реакция союзников Украины позволяет России пойти дальше, а значит военнослужащие КНДР появятся на других участках фронта, в том числе на территории Украины.
— Кремль не понимает другого языка, кроме реальных действий, — подчеркивает он. — Если это произойдет, то конфликт из двухстороннего станет трехсторонним.
На днях глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что участие северокорейских военнослужащих может подтолкнуть западные страны к новым способам поддержки Киева. Возможно, Украина получит право использовать дальнобойные ракеты по целям на территории России. Но опять-таки пока это только предположения.
— Не нужно недооценивать противника, — замечает Ауримас Навис. — В России есть люди, которые хорошо просчитывают шаги Запада и Украины.
Одно из подтверждений тому, что Кремль добивается нужного ему результата — новость о том, что при посредничестве Катара возобновлены переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры друг друга, сообщили осведомленные источники Financial Times.
Хотя советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это российский вбросом, литовский военный эксперт замечает, что раньше разговоры об этом даже не шли. Категорично звучало условие вывода войск РФ.
Это нужно воспринимать как намерение по-новому разделить мир
Некоторые аналитики считают, что привлечение военнослужащих Северной Кореи — свидетельство слабости российской власти, которая боится вызвать отток трудоспособного населения и социальное возмущение. Мол, ресурсы исчерпаны. Но Ауримас Навис относится к этому утверждению скептически:
— Сунь-цзы (китайский мыслитель, автор трактата „Искусство войны“ — прим.) говорил: нужно показывать врагу, что ты слаб, где силен, и наоборот. Так вот я не думаю, что Россия слаба. Если анализировать данные из открытого доступа, то все свидетельствует об обратном. В 2025 году Кремль намерен потратить на оборону и безопасность 40% расходов бюджета. На данный момент РФ произвела танков больше, чем у нее было перед вторжением в Украину. Нужны ли еще доказательства?
Однако самое угрожающее в том, что Россия уже не стесняясь демонстрирует: да, с нами Китай в лице КНДР. Фактически мир имеет дело не только с кремлевским режимом, а с полноценной осью зла. Военная машина запущена, злой энергии задан вектор. Дальнейшая экспансия агрессора неминуема. Все это нужно воспринимать как намерение по-новому разделить мир.
— Запад, по-моему, этого еще не понимает, и это очень плохо, — полагает Ауримас Навис. — Россия — страна, которая сама себя остановить уже не может. Просто представьте: в ее воюющей армии уже около 600 тысяч человек. Если завтра боевые действия прекратятся, то куда их девать? Вернуть в общество? У российской диктатуры таких намерений явно нет. А даже если бы были, это вызвало бы негативные последствия в самой России.
По мнению эксперта, все факты (объемы выпуска военной промышленности, распределение бюджетных средств, численность группировки ВС РФ) говорит о том, что в будущем Россия намерена продолжать военные операции не только в Украине.
— Пятая часть Украины уже оккупирована, — напоминает Аруимас Навис. — Путин сказал, что речь о переговорах может идти только в том случае, если Запад признает новую реальность. Устами своего пресс-секретаря он требует вывода украинских войск из Курской области. Но если говорить откровенно, это не очень-то и нужно, потому что украинским войскам так или иначе придется оставить эти территории. Возможно, это случится в конце нынешнего года или в начале 2025-го.
„Новая администрация США сядет за стол не с Россией, а с Китаем“
Какие же перспективы мира? Стамбульские соглашения предусматривали жесткие ограничения для Украины. Это лишало бы ее права в будущем защищать свой суверенитет. Что это, если не капитуляция?
— А Россия этого и добивается, — говорит Ауримас Навис. — Вероятно, перед началом войны в Кремле считали, что Запад будет реагировать еще жестче. Окно возможностей возникло, когда не удалась победоносная операция под лозунгом „Киев за три дня“. Но им не воспользовались. Теперь даже такие стратегические союзники Киева, как США и Германия, говорят, что сам факт переговоров не означает, что Украина в ближайшие годы станет членом НАТО. Считайте, это зеленый свет для России.
Возможность вступления Украины в североатлантическоий альянс в ближайшие два-три года эксперт считает практически нереальной.
Остаются ли оптимистичные сценарии для обороняющейся страны?
— Такие варианты есть, — убежден Ауримас Навис. — Например, в результате переговоров Украина выводит войска из Курской области, соглашается на временную потерю контроля над частью своих территорий. Фактически это вариант двух Корей или, что географически ближе, разделенной Германии с надеждой на то, что через 5, 10, 20 лет страна воссоединится.
Другим способом остановить агрессию России стало бы вступление Украины в НАТО, что маловероятно. Компромиссом может стать размещение войск альянса на ее территории, что одновременно служило бы защитой для Евросоюза.
— После выборов в США может так случиться, что новая администрация сядет за стол не с Россией, а с Китаем, — озвучивает еще один сценарий Ауримас Навис. — Я не знаю, как они могут договориться, какие аргументы станут использовать, но это более вероятно, чем вступление Украины в НАТО.
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