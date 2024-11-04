„С Запада пока звучат только слова“. Военный эксперт об отправке северокорейских войск на войну в Украину

„Кроме эскалации я вижу за этим тактический ход Кремля“

Последние недели эксперты и политики обсуждают прибытие в Россию „подкрепления“ из Северной Кореи. Переброску 10 тысяч военнослужащих подтвердили ведущие мировые разведки. Насколько это серьезная угроза?

— Кроме эскалации я вижу за этим тактический ход Кремля, — говорит Ауримас Навис. — Чтобы вытеснить украинские войска из Курской области, России пришлось бы проводить мобилизацию или оттягивать подразделения с других участков фронта. Однако это привело бы к ослаблению, чем неминуемо воспользовались бы ВСУ. А значит, решать проблему пришлось другими способами, то есть с помощью союзников.

В списке могли бы оказаться Иран или „Хезболла“, но у них самих возникли некоторые сложности в местах дислокации. Поэтому российская власть обратилась к самому отъявленному партнеру — Северной Корее, которой и так нечего терять: санкции Пхеньян усердно игнорирует, пользуясь при этом поддержкой Китая.

— Северокорейские войска, как я предполагаю, первое время будут использованы в Курской области. Уже появились подтверждения этому в СМИ, — говорит Навис.

По его словам, формально это нельзя считать нарушением международного права, поскольку „любая страна может обратиться за помощью к союзнику при отражении нападения агрессора“. Хотя сама формулировка звучит курьезно: очевидно, что украинская операция в Курской области была спровоцирована Россией, а не наоборот.

„С Запада пока звучат только слова. А реальных решений нет“

Сейчас северокорейские военнослужащие находятся в 50 километрах от границы с Украиной. Уже обнаружились сложности в коммуникации между союзниками. Подтверждается то, о чем говорили с самого начала: россияне намерены использовать партнеров из КНДР как „пушечное мясо“, пишет Financial Times.

Однако наибольшую угрозу Ауримас Навис видит не в присутствии дополнительных сил на фронте, а в самом факте их направления туда: