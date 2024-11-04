МНЕНИЕ | Запад давно предупреждал Украину, но она предпочла мирные иллюзии

Говорят, что журналистика очень перспективная профессия, если из нее вовремя уйти. Действительно, и в Эстонии можно вспомнить массу случаев, когда журналисты „вовремя“ уходили, главным образом в политику, а также на государственную службу или в PR-агентства. По-моему, в очень редких случаях эстонская политика и госслужба что-то приобретали. А журналистика при этом, как правило, мало что теряла.