МНЕНИЕ | Запад давно предупреждал Украину, но она предпочла мирные иллюзии
После того, как в 2019 году президентом Украины избрали Зеленского, многие военные программы были сокращены или вообще свернуты. Зеленский надеялся достичь мира, прекратив войну „в головах“. В своей голове он войну прекратил. А вот в голове Путина война продолжалась с еще большим размахом. Новая книга журналиста Боба Вудворда „Война“ описывает, что Запад рекомендовал Украине всерьез готовиться к полномасштабному нападению уже с 2014 года, пишет Олег Самородний.
Говорят, что журналистика очень перспективная профессия, если из нее вовремя уйти. Действительно, и в Эстонии можно вспомнить массу случаев, когда журналисты „вовремя“ уходили, главным образом в политику, а также на государственную службу или в PR-агентства. По-моему, в очень редких случаях эстонская политика и госслужба что-то приобретали. А журналистика при этом, как правило, мало что теряла.