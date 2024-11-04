ВИДЕО | Футболист умер во время игры в Перу, но это не связано с проблемами со здоровьем

В очередной раз природа доказала свою мощь, которую не в силах остановить человек. Это стало особенно очевидным в Перу, где, казалось бы, обычная футбольная игра в одном из регионов страны обернулась трагедией для одной семьи.

Трагедия произошла на стадионе „Кото Кото“ в Уанкайо, Перу, где встречались команды „Хувентуд Беллависта“ и „Фамилия Чокка“ в рамках регионального турнира. Игра была приостановлена в середине первого тайма из-за грозы для обеспечения безопасности участников. Однако футболисты не успели покинуть поле, когда молния поразила Хосе Уго Де ла Круса Месу, который скончался на месте в возрасте 39 лет.

Кроме того, четыре других игрока получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии из-за серьезных ожогов.

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